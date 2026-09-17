Στο Άγιο Όρος ο Έντι Ράμα - Διανυκτέρευσε στην Μονή Βατοπαιδίου

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επισκέφθηκε ιδιωτικά το Άγιο Όρος και διανυκτέρευσε στη Μονή Βατοπαιδίου.

Η επίσκεψη του Ράμα ήταν χαμηλών τόνων, χωρίς δημόσιες δηλώσεις ή πολιτικές συναντήσεις.

Τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους.

Κατά την παραμονή του, ο Ράμα είχε την ευκαιρία να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική και το φυσικό περιβάλλον της Αθωνικής Πολιτείας.

Ο Έντι Ράμα αναχώρησε από το Άγιο Όρος για τα Τίρανα μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής επίσκεψης. Snapshot powered by AI

Στο Άγιον Όρος βρέθηκε χθες ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιλέγοντας να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.

Σήμειώνεται ότι ο Έντι Ράμα έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του ότι είναι Καθολικός στο δόγμα. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, έχει περιγράψει την πολυθρησκευτική σύνθεση της οικογένειάς του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος είναι καθολικός, η σύζυγός του μουσουλμάνα, τα μεγαλύτερα παιδιά τους ορθόδοξα, ενώ το μικρότερο παιδί τους μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τη θρησκεία του

Σύμφωνα με πληροφορίες του vimaorthodoxias.gr , ο Αλβανός πρωθυπουργός μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και διανυκτέρευσε. Η παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς επίσημες πολιτικές συναντήσεις ή δημόσιες δηλώσεις. Τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Κατά την παραμονή του είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά την αρχιτεκτονική των Κτισμάτων της αγιορείτικης πολιτείας αλλά και το φυσικό περιβάλλον της.

Η παρουσία του διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, οπως αρμόζει σε μια ιδιωτική επίσκεψη ενός προέδρου κράτους .

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναχώρησε σήμερα για τα Τίρανα.

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