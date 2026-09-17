Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 16χρονοι «Τεκετζήδες» τον αποχαιρετούν με μπουζούκια και το «Ανήκω σε μένα»

Τα παιδιά που μεγάλωσαν ακούγοντας τα τραγούδια του και έγιναν viral με το δικό τους μουσικό «αντίο» στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 16χρονοι «Τεκετζήδες» τον αποχαιρετούν με μπουζούκια και το «Ανήκω σε μένα»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι «Τεκετζήδες», μια παρέα 16χρονων μουσικών, αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα viral βίντεο όπου ερμηνεύουν το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» με μπουζούκι και μπαγλαμά.
  • Οι «Τεκετζήδες» έχουν ήδη ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους και έχουν συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας.
  • Η παρέα έχει συμμετάσχει σε μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και αφιερώματα σε σπουδαίους Έλληνες μουσικούς, όπως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Μίκης Θεοδωράκης.
  • Για τους νέους μουσικούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που επηρέασε τη μουσική τους παιδεία σε νεαρή ηλικία.
  • Το μουσικό «αντίο» των «Τεκετζήδων» εκφράζει με τον δικό τους τρόπο την εκτίμηση και τη λύπη τους για την απώλεια του τραγουδιστή.
Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να περνούν από γενιά σε γενιά. Ανάμεσα σε εκείνους που τον αποχαιρετούν είναι και οι «Τεκετζήδες», μια παρέα 16χρονων μουσικών που έχει μεγαλώσει με τα τραγούδια του.

Οι νεαροί μουσικοί, που έχουν ήδη ξεχωρίσει μέσα από τις εμφανίσεις και τις συνεργασίες τους, θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με ένα βίντεο που έγινε viral στα social media.

Στο βίντεο ερμηνεύουν το «Ανήκω σε μένα», παίζοντας μπουζούκι και μπαγλαμά, ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στη λεζάντα τους γράφουν:

«Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, μουσικός, τραγουδιστής, μα πάνω από όλα ένας καλός άνθρωπος. Αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Ανήκω σε μένα».

https://www.instagram.com/reel/DdWDw-jsT6q/

Οι «Τεκετζήδες» που έγιναν viral

Οι «Τεκετζήδες» έχουν γίνει γνωστοί μέσα από τα μουσικά τους βίντεο και τις εμφανίσεις τους, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 16 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στη σκηνή δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων και στον Γιώργο Νταλάρα, ενώ έχουν συμμετάσχει σε μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις, όπως το αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και σε θεατρικές βραδιές και αφιερώματα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις έχουν καταφέρει, σε πολύ μικρή ηλικία, να έρθουν σε επαφή με σημαντικές στιγμές της ελληνικής μουσικής και να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή παρουσία.

Για τα παιδιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας δημοφιλής τραγουδιστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης που γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια του και τις εμφανίσεις του, σε μια ηλικία που συνήθως οι περισσότεροι δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει πλήρως τα μουσικά τους ακούσματα.

Το δικό τους «Ανήκω σε μένα» έγινε έτσι ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός στον τραγουδιστή, με τη μουσική να γίνεται ο τρόπος τους να εκφράσουν όσα αισθάνονται για την απώλειά του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:46ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Φωτιά στο Τιτάνιο όρος - Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Ξέχασαν» παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε λεωφορείο για 5 ώρες -Εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η κυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας

14:34ΥΓΕΙΑ

Ένα παραμύθι για την καρδιά από έναν καθηγητή ιατρικής

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώθηκαν μαχητικά έπειτα από πλήγματα ρωσικών drones στην Ουκρανία - Ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 15χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

14:22ANNOUNCEMENTS

Μια influencer πέφτει στον υπόνομο - και όλα έρχονται πάνω κάτω: Η βραβευμένη κοινωνική κωμωδία της Ζέτης Φίτσιου, για 2η χρονιά στο AUDITORIUM 

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

14:14ANNOUNCEMENTS

Η Wolt συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για ασφαλέστερους δρόμους στις ευρωπαϊκές πόλεις

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η άρση ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου: Καβγάς Ζωής με Καιρίδη - «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βουλώνω»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένη η Τουρκία με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο: «Δεν θα ανεχθούμε δημιουργία de facto καταστάσεων»

13:58ΥΓΕΙΑ

Ρινικό σπρέι από ανθρώπινο πλακούντα προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ

13:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τράπεζας

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί ανθρωποφαγία- Αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών» λέει ο υπνοθεραπευτής

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος χειριστής ταχυπλόου που αγνοούνταν

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πόρου προειδοποίησε στον αγιασμό - «Η αυλή είναι σε κακό χάλι, τα παιδιά σας κινδυνεύουν»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 16χρονοι «Τεκετζήδες» τον αποχαιρετούν με μπουζούκια και το «Ανήκω σε μένα»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λεξικό πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς: Τι σημαίνει «cuffing season» για τις ερωτικές σχέσεις και «glow-up»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 15χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα - Τι εξετάζει η Τροχαία

10:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη

08:53LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Αστυνομική επιχείρηση στην Πολεοδομία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

11:33ΕΛΛΑΔΑ

«Κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας...»: Η μακάβρια φάρσα ενός Κεφαλονίτη για τον αδελφό του, μετά από καβγά, που αναστάτωσε το Αργοστόλι

10:52LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι πρωταγωνιστές της πρωινής ζώνης στην ενημέρωση

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί ανθρωποφαγία- Αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών» λέει ο υπνοθεραπευτής

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων στο νησί - «Σηκώνουν» ολόκληρες μονάδες σε Ψαρού, Φτελιά

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT - «Ποιο σούσι βρε χαζοgpt;»

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ