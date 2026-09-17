Επίδομα στέγασης φοιτητών: Εκ νέου επιβολή αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2025-26

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Επίδομα στέγασης φοιτητών: Εκ νέου επιβολή αιτήσεων του ακαδημαϊκού έτους 2025-26
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  • Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2025-26 ανοίγει εκ νέου από 17 έως 22 Σεπτεμβρίου.
  • Το επίδομα αφορά γονείς ή κηδεμόνες που επιβαρύνονται με τα έξοδα διαμονής των φοιτητών, ενώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι ίδιοι οι φοιτητές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής με χρήση των κωδικών TAXISnet.
  • Το επίδομα χορηγείται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, φοίτηση εντός επιτρεπτού εξαμήνου, επιτυχία στα μαθήματα, και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το μισθωτήριο και την ιδιοκτησία κατοικίας.
  • Τα ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 1.500 έως 2.500 ευρώ ανάλογα με την πόλη φοίτησης και το αν ο φοιτητής μένει μόνος ή συγκατοικεί.
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Ανοίγει εκ νέου από σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές και φοιτήτριες που νοίκιαζαν δικό τους σπίτι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2026 - 31/7/2026)

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση αφορά στους γονείς ή κηδεμόνες που επιβαρύνονται με τα έξοδα διαμονής των φοιτητών, ενώ μπορούν και οι ίδιοι οι φοιτητές και φοιτήτριες να υποβάλλουν αίτηση, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Οι δικαιούχοι

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση του επιδόματος εξετάζονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Οικογενειακό εισόδημα
  • Μη υπέρβαση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης
  • Επιτυχής εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Μη πλήρης κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας φοιτητή ή των γονέων στην πόλη φοίτησης
  • Το σπίτι να μην ξεπερνά τα 200 τ.μ. εκτός αν βρίσκεται σε περιοχή με λιγότερους από 3.000 κατοίκους

Τα ποσά

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προβλέπονται:

  • 1.500 ευρώ σε όσυς μένουν μόνοι
  • 2.000 ευρώ σε όσους συγκατοικούν

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προβλέπονται:

  • 2.000 ευρώ σε όσους μένουν μόνοι
  • 2.500 ευρώ σε όσους συγκατοικούν

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.

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