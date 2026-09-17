Λατινική Αμερική: Πολιτικός σύμβουλος προσέλαβε εκτελεστές για να σκοτώσουν την έγκυο σύντροφό του

Snapshot Ο Φερνάντο Σεριμέδο κατηγορείται ότι πλήρωσε εκτελεστές για την απόπειρα δολοφονίας της έγκυας πρώην συντρόφου του, Νάντια Βεγιέρ, στη Βολιβία.

Η Νάντια Βεγιέρ κατήγγειλε εμπλοκή του Σεριμέδο σε υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με τον πρόεδρο της Βολιβίας Ροδρίγο Πας και την οικογένειά του.

Ο Σεριμέδο συνδέεται με πολιτικές εκστρατείες δεξιών ηγετών σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής και κατηγορείται για χρήση ψηφιακών στρατηγικών με «φάρμες μποτ».

Υπάρχουν παράλληλες έρευνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ονδούρα για την εμπλοκή του Σεριμέδο σε υποθέσεις διαφθοράς και παραπλάνησης ψηφοφόρων.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας αρνήθηκε άμεση σχέση εργασίας με τον Σεριμέδο, παρά τα στοιχεία που δείχνουν στενότερη συνεργασία κατά την προεκλογική περίοδο. Snapshot powered by AI

Ο Φερνάντο Σεριμέδο είναι ο άνθρωπος πίσω από την αύξηση της δημοτικότητας δεξιών πολιτικών στη Λατινική Αμερική. Ο 45χρονος πολιτικός σύμβουλος έχει χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος του κινήματος MAGA των ΗΠΑ και έχει το προσωνύμιο «Στιβ Μπάνον της Λατινικής Αμερικής».

Σήμερα βρίσκεται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βολιβία αφού κατηγορείται ότι πλήρωσε εκτελεστές για να σκοτώσουν την έγκυο πρώην σύντροφό του, δικηγόρο και ακτιβίστρια Νάντια Βεγιέρ.

Συγκεκριμένα ο σύμβουλος, που εργάστηκε για τον Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, για τον Νάσρι Ασφούρα στην Ονδούρα, για τον Ζαΐχ Μπολσονάρου στη Βραζιλία και άλλους κατηγορείται από τη βολιβιανή δικαιοσύνη πως ήταν ο ηθικός αυτουργός της απόπειρας δολοφονίας της πρώην συντρόφου του από πληρωμένους εκτελεστές τη 17η Αυγούστου στη Σάντα Κρους, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η 33χρονη, έγκυος, χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες στην επίθεση που διέπραξαν δυο άνδρες μεταμφιεσμένοι σε διανομείς γευμάτων. Αντιμέτωπος με δίωξη για απόπειρα δολοφονίας ο 45χρονος Σεριμέδο προφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο για έξι μήνες. Οι συνήγοροί του επιμένουν στην αθωότητά του, αλλά οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους το τηλέφωνό του, και μήνυμα που είχε στείλει τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Με αυτό το μήνυμα ζητούσε υποψήφιους εκτελεστές: «Την εξαλείφουμε αμέσως ή χαθήκαμε. Ξέρεις κανέναν που μπορεί να κάνει τη δουλειά;».

«Είμαι σίγουρη πως το κίνητρο ήταν πως ήξερα πολλά και ότι μπορούσα να τα πω», δήλωσε η Νάντια Βεγιέρ στην εφημερίδα Clarín της Αργεντινής.Ο πολιτικός σύμβουλος βρίσκεται στο επίκεντρο ξεχωριστής έρευνας, για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος αφού εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε ακίνητα που συνδέονται με τον ίδιο.

Η κυβέρνηση σε δύσκολη θέση

Η Βέγιερ αφηγήθηκε πως ήταν «μάρτυρας» σε μία υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται προσωπικά ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας και μέλη της οικογένειάς του, με τον κ. Σεριμέδο να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Ο Ροδρίγο Πας προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σχέση του με τον πρώην σύμβουλό του. «Δεν υπήρξε ποτέ άμεση σχέση εργασίας» υποστήριξε ο πρόεδρος της Βολιβίας σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Παραδέχτηκε όμως πως τον βοήθησε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2025 και στην αρχή της θητείας του.

Έγγραφα που αποκάλυψε η Βέγιερ και η επίσημη φωτογραφία που εικονίζει τον Φερνάντο Σεριμέδο πλάι στον πρόεδρο Πας κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τον Μάρτιο στη Φλόριντα δείχνουν πως η σχέση ήταν πιο στενή απ’ ό,τι παραδέχεται ο πρόεδρος της Βολιβίας.

Η υπόθεση απέκτησε στο μεταξύ διαστάσεις και εκτός Βολιβίας. Η Νάντια Βεγιέρ κλήθηκε να καταθέσει την 23η Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται στην Αργεντινή εξαιτίας υποψιών για διαφθορά στην εθνική υπηρεσία αναπηρίας (ANDIS).

Η δικηγόρος μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο κ. Σεριμέδο της είχε εκμυστηρευτεί πως ενεχόταν σε αυτήν η Καρίνα Μιλέι, αδελφή του προέδρου της Αργεντινής. Στη Χιλή, διενεργείται έρευνα για ενδεχόμενη ανάμιξη του Σεριμέδο στην προεκλογική εκστρατεία. Κοινοβουλευτική επιτροπή ερευνά τη χρήση μποτ και το ενδεχόμενο να υπήρξε εκστρατεία χειραγώγησης των ψηφοφόρων στο διαδίκτυο σε εκλογικές διαδικασίες από το 2020, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών που κέρδισε τον Δεκέμβριο ο Χοσέ Αντόνιο Καστ.

H Νάντια Βεγιέρ σε συνέντευξη μετά τον τραυματισμό της:

Στην Ονδούρα, ο ατυχήσας υποψήφιος για την προεδρία Σαλβαδόρ Νασράλα ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για τον ρόλο του συμβούλου στην εκστρατεία του σημερινού προέδρου Νάσρι Ασφούρα και την ενδεχόμενη χρήση μποτ.

«Αυτό που μας δείχνει αυτό το πρόσωπο είναι ότι (...) τα δίκτυα οργανώσεων της άκρας δεξιάς είναι διακρατικά κι αλληλένδετα σε υψηλό βαθμό», παρατήρησε η Μαρσέλα Ρίος, περιφερειακή διευθύντρια του οργανισμού IDEA International.

Στο σπίτι του Σεριμέδο εντοπίστηκαν στοιχεία μίας «φάρμας μποτ». Αυτό σημαίνει ότι ο 45χρονος διαχειριζόταν ανώνυμους λογαριασμούς σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Οι πρακτικές αυτές είχαν πυροδοτήσει την έναρξη έρευνας σε βάρος του 45χρονου στη Βραζιλία, για τη φερόμενη συμμετοχή του σε «ψηφιακό στρατό» που αμφισβητούσε τη νίκη του προέδρου Λούλα το 2022.

Τον Φεβρουάριο, στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα, ενώ παραλάμβανε το βραβείο του «ισπανόφωνου πολιτικού συμβούλου της χρονιάς», ευχαριστούσε τον Μπραντ Παρσκέιλ, άλλοτε διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κι ειδικό στις ψηφιακές εκλογικές στρατηγικές, διότι του παρείχε την «τεχνολογία» του. Ο Φερνάντο Σεριμέδο είναι «καλό παράδειγμα» δραστηριοτήτων «αδιαφανών» και «συγκαλυμμένων» από πολιτικούς παράγοντες, συμπέρανε η Μαρσέλα Ρίος.