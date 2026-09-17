Συνελήφθη για κλοπή και έγινε viral: Η απίστευτη ομοιότητα 35χρονης με την Τζένιφερ Λόπεζ

Snapshot Η 35χρονη Σιρένα Αν Κουαστ συνελήφθη στη Μινεσότα για κλοπή μπαταριών αξίας περίπου 580 δολαρίων.

Η σύλληψή της προκάλεσε ενδιαφέρον λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητας της με την Τζένιφερ Λόπεζ στη φωτογραφία της σύλληψης.

Η Κουαστ παραδέχθηκε την κλοπή και κατηγορήθηκε για πλημμέλημα.

Η φωτογραφία της σύλληψης διαδόθηκε ευρέως στα social media και προκάλεσε πολλά σχόλια και λογοπαίγνια σχετιζόμενα με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Σιρένα Αν Κουαστ αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα μετά τη σύλληψή της. Snapshot powered by AI

Μια 35χρονη από τη Μινεσότα έγινε viral στα social media μετά τη σύλληψή της για κλοπή, όχι όμως μόνο για την υπόθεση που αντιμετωπίζει. Ο λόγος είναι η απίστευτη ομοιότητά της με την Τζένιφερ Λόπεζ, όπως φαίνεται στη φωτογραφία σύλληψής της.

Η Σιρένα Αν Κουαστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου, καθώς έκλεψε δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων, από κατάστημα στο Monticello της Μινεσότα, σύμφωνα με ποινική καταγγελία που επικαλείται το The Watch MN.

Υπάλληλος του καταστήματος φέρεται να αναγνώρισε την 35χρονη, η οποία κατάγεται από το Saint Cloud, από μια κλοπή που είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα και κάλεσε την Αστυνομία.

Η Quast φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τις συσκευασίες με τις μπαταρίες και συνελήφθη με την κατηγορία της κλοπής σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές καταγραφές συλλήψεων. Ωστόσο, η κλοπή δεν ήταν αυτή που τράβηξε τελικά τα βλέμματα.

Η φωτογραφία της από τη σύλληψη, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Wright, άρχισε να κυκλοφορεί μαζικά στο διαδίκτυο, καθώς πολλοί χρήστες παρατήρησαν την εντυπωσιακή ομοιότητά της με την 57χρονη διεθνή σταρ Τζένιφερ Λόπεζ.

«Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν η JLo, χαχα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Είναι απίστευτο, είναι ίδιες!».

Η Σιρένα Αν Κουαστ

«Jenny from D-Block»

Η ομοιότητα ήταν αρκετή για να πάρουν «φωτιά» τα σχόλια, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λογοπαίγνια με το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ «Jenny from the Block», που κυκλοφόρησε το 2002.

Η Τζένιφερ Λόπεζ / AP

«Στη φυλακή είναι γνωστή ως Jenny from D-Block!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Η Jenny πρέπει να έχει περπατήσει πολύ στο block».

Η Σιρένα Αν Κουαστ αφέθηκε ελεύθερη την επομένη της σύλληψής της, στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

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