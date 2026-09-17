Ο «κανόνας» του 1961 για όσους είχαν καρκίνο: Το 90% των γιατρών απέφευγε να τους το αποκαλύψει
Για δεκαετίες, η ιατρική κοινότητα θεωρούσε καθήκον της να αποκρύπτει τη διάγνωση του καρκίνου από τους ασθενείς, τακτική που άλλαξε ριζικά στα τέλη του 20ού αιώνα
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Στις μέρες μας, θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα κάθε ατόμου να γνωρίζει την ακριβή κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, η πρακτική της ειλικρινούς ενημέρωσης των καρκινοπαθών αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη κατάκτηση της ιατρικής ηθικής.
Παρότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαχρονικά ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων επιθυμεί να γνωρίζει την αλήθεια, οι γιατροί για πολλές δεκαετίες επέλεγαν συστηματικά τη σιωπή, θεωρώντας ότι η αποκάλυψη μιας τέτοιας ασθένειας θα προκαλούσε ανεπανόρθωτο ψυχολογικό κλονισμό.
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