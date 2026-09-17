Ε.Ε.: Ζήτησε περιορισμούς των υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στο 15% της αγοράς της ΕΕ για να αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος.

Η ΕΕ απείλησε ότι θα επιβάλει δικούς της περιορισμούς αν η Κίνα δεν μειώσει τις εξαγωγές υβριδικών οχημάτων.

Η ΕΕ ζητά επίσης περιορισμούς εξαγωγών άλλων κινεζικών προϊόντων και αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην Κίνα.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έφτασε τα 360,6 δισ. ευρώ το 2023 και θεωρείται μη βιώσιμο από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ αναμένει απτά αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα έως τον Οκτώβριο και σχεδιάζει επίσκεψη στο Πεκίνο τον επόμενο μήνα. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την Κίνα να περιορίσει εθελοντικά τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο προσπαθειών για να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

Οι Βρυξέλλες θέλουν το Πεκίνο να περιορίσει τις πωλήσεις κινεζικών υβριδικών οχημάτων περίπου στο 15% της αγοράς της ΕΕ, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

«Αν δεν περιορίσουν αυτοί τις εξαγωγές τους στην αγορά μας, τότε θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ, σύμφωνα με τους FT. «Πρόκειται για την προσπάθεια να σταματήσουμε την αποβιομηχάνιση. Πρέπει να δράσουμε Πρόκειται για διαχείριση του εμπορίου».

Η ΕΕ έχει ζητήσει από την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές άλλων προϊόντων, περιλαμβανομένων χημικών, ενώ επιδιώκει να αυξηθούν οι αγορές ευρωπαϊκών εξαγωγικών προϊόντων στην Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο ευρωπαϊκός συνασπισμός θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να μειώσει αυτό που χαρακτήρισε «μη βιώσιμο» εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα.

Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε πως το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα, που έφθασε πέρυσι τα 360,6 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρύνθηκε κατά 9% τους πρώτους έξι φετινούς μήνες, έφθασε σε σημείο καμπής και η Ευρώπη ήδη βιώνει ένα δεύτερο «κινεζικό σοκ» μέσω της αποβιομηχάνισης.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών με την Κίνα για την αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος, έχει δηλώσει πως θέλει απτά αποτελέσματα μέχρι τον Οκτώβριο και αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του ερχόμενου μήνα.