Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με ανθρώπους που δεν σέβονται την οικογένεια, χαρακτηρίζοντάς τους μισάνθρωπους.

Αναφέρθηκε σε μια μοναδική συνάντηση με τους αδελφούς Αγγελόπουλους χωρίς παρατράγουδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία ορισμένων μη διαπραγματεύσιμων αξιών.

Δημόσια δεσμεύτηκε να ψηφίσει υπέρ της συμμετοχής του ΠΑΟΚ στη EuroLeague.

Η τοποθέτησή του έχει σημασία για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους 13 συλλόγους-μετόχους της ECA σχετικά με τη μελλοντική μορφή της EuroLeague. Snapshot powered by AI

Ξεκάθαρη θέση για τις εξελίξεις στη EuroLeague, την προοπτική διεύρυνσης της διοργάνωσης και τις συζητήσεις με το NBA πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με ανάρτησή του στο Instagram, σχολίασε όσα διαδραματίστηκαν στη συνδιάσκεψη των μετόχων της EuroLeague, ενώ αναφέρθηκε και στη μοναδική κοινή συνάντηση που είχε με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα».

Κάποιος σχολίασε ότι: «Χωρίς εσένα η διοργάνωση δεν θα είχε γοητεία, πολύ ξενέρωμα οι ιδιοκτήτες της φωτό», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαντάει: «Εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα».

Επίσης, σε σχόλιο φίλου του ΠΑΟΚ κάτω από την ανάρτηση, με την παράκληση «ψηφίστε υπέρ μας κύριε Γιαννακόπουλε», ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε με ξεκάθαρο τρόπο: «Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ; Δέσμευση δημόσια».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της συνέχειας της διαδικασίας στο Κόμο, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους 13 συλλόγους – μετόχους της ECA που συμμετέχουν στις αποφάσεις για τη μελλοντική μορφή της EuroLeague.

Με πληροφορίες από Onsports.gr

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