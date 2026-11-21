Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν μια 80χρονη οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Αιαντείου.

Η σύγκρουση προκλήθηκε κατά την προσπάθεια της οδηγού να κάνει αναστροφή προς πρατήριο καυσίμων.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη κατάγματα στο ισχίο και το πόδι και βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση.

Η συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά με σπασίματα σε χέρι και πόδι. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Σαλαμίνα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό των αναβατών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, στη Λεωφόρο Αιαντείου, όταν η 80χρονη οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, προκειμένου να κατευθυνθεί προς πρατήριο καυσίμων. Ωστόσο, κατά την εκτέλεση του ελιγμού, φέρεται να βρέθηκε στην πορεία της διερχόμενης μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που δημοσίευσε το MEGA, έχει καταγραφεί η στιγμή του τροχαίου, αναδεικνύοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Από τη δύναμη της σύγκρουσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος επιβαίνων εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα.

«Έχω μάθει ότι χτύπησε άσχημα, ότι έχει σπάσει χέρι, πόδι, η κοπέλα ήταν συνοδηγός. Ο οδηγός έχει περισσότερα, έχει κατάγματα, έχει στο ισχίο, έχει και εκείνος σπάσει το πόδι του νομίζω», είπε συγγενής της 44χρονης.

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