Snapshot Περίπου 80.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου χρησιμοποιώντας πανομοιότυπα ασπρόμαυρα φουσκωτά σωσίβια που έμοιαζαν με ελαστικά αυτοκινήτου.

Η ισπανική αστυνομία πιστεύει ότι τα σωσίβια αγοράστηκαν χονδρικά και διανεμήθηκαν ως μέρος ενός συντονισμένου σχεδίου για μαζική διέλευση των συνόρων.

Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 8.000 και 10.000 από αυτά τα φουσκωτά σωσίβια, με πιθανό συνολικό αριθμό έως και 30.000, αν και αυτός μπορεί να είναι υπερεκτιμημένος.

Αεροφωτογραφίες υποδεικνύουν μεγάλο αριθμό φουσκωτών σωσιβίων στις ακτές, πολλά από τα οποία πετάχτηκαν σε σωρούς μετά τη διέλευση.

Μερικά από τα σωσίβια φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία φορές από τους μετανάστες. Snapshot powered by AI

Προ μηνών πολιτικό σεισμό στην Ισπανία και τρόμο σε ολόκληρη την Ευρώπη προκάλεσαν οι εικόνες μαζικής εισροής μεταναστών στη Θέουτα.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη για τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι μετανάστες προκειμένου να φτάσουν στο ισπανικό θήλακα προέβη η βρετανική Telegraph. Όταν οι μετανάστες κολύμπησαν γύρω από ένα συνοριακό φράχτη για να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος της Θέουτα, στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, υπήρχε κάτι παράξενο σχετικά με τους φουσκωτούς δακτυλίους που χρησιμοποίησαν – χιλιάδες από αυτούς ήταν πανομοιότυποι…

Τα ασπρόμαυρα φουσκωτά, σχεδιασμένα να μοιάζουν με ελαστικό αυτοκινήτου, κατέληξαν να πεταχτούν σε σωρούς στις παραλίες, καθώς περίπου 80.000 μετανάστες εισέβαλαν μαζικά στον θύλακα κατά τη διάρκεια δύο χαοτικών ημερών στα τέλη Ιουλίου.

Η ισπανική αστυνομία πιστεύει ότι τα πλαστικά σωσίβια αγοράστηκαν χονδρικά και διανεμήθηκαν στους μετανάστες κατά μήκος της ακτής, στο πλαίσιο ενός συντονισμένου σχεδίου για μαζική διέλευση των συνόρων στις 30 και 31 Ιουλίου.

Σε νέα έκθεσή της, η Εθνική Αστυνομία αναφέρει ότι εκτιμά ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 8.000 έως 10.000 από αυτά τα πανομοιότυπα φουσκωτά σωσίβια κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου εισβολής.

Ο συνολικός αριθμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Η αστυνομία ανέφερε ότι η ανάλυση αεροφωτογραφιών έδειξε ότι ο αριθμός των δακτυλίων μπορεί να έφτασε τους 30.000.

Αναγνώρισαν πάντως ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αποτελεί υπερεκτίμηση του πραγματικού αριθμού, καθώς ορισμένοι δακτύλιοι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία φορές, με τους μετανάστες.

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