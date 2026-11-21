Snapshot Βοηθός εκπαιδευτικού σε ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου κατέβασε το παντελόνι του και φίλησε τη δασκάλα παρουσία μαθητών.

Ο 44χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και η Αστυνομία ενημερώθηκε από τη διεύθυνση του σχολείου.

Ο δράστης οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για πραγματογνωμοσύνη με εισαγγελική εντολή.

Αναμένεται διοικητική έρευνα από την αρμόδια Αρχή για το συμβάν. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, όπου ένας βοηθός εκπαιδευτικού κατέβασε το παντελόνι του και φίλησε τη δασκάλα.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας και της Αστυνομίας και ο 44χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μπήκε την ώρα του μαθήματος μέσα στην τάξη, κατέβασε παρουσία των μικρών μαθητών το παντελόνι του και έσκυψε και φίλησε τα πόδια της δασκάλας. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Αρχικά το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από την διεύθυνση του σχολείου μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το Υπ. Παιδείας, ενώ αναμένονται να ακολουθήσει και διοικητική έρευνα από την αρμόδια Αρχή.

Ο δράστης συνελήφθη και με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

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