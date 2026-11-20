Snapshot Τα ποντίκια εντοπίστηκαν στον χώρο της στέγης του 1ου Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αχαρνών και όχι στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ο Δήμος ξεκίνησε εργασίες αντιμετώπισης από τον Οκτώβριο, με τοποθέτηση παγίδων σε σημεία μη προσβάσιμα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το σχολείο έκλεισε προσωρινά για μία εβδομάδα ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες μυοκτονίας και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποτελεσματικά.

Η απολύμανση που έγινε τον Σεπτέμβριο διαφέρει από τη διαδικασία μυοκτονίας που απαιτείται για τα τρωκτικά.

Το σχολείο θα ανοίξει την Τρίτη με εγγύηση της εταιρείας απολυμάνσεων για οριστική λύση του προβλήματος, ενώ γίνονται και πρόσθετες παρεμβάσεις στην κεραμοσκεπή. Snapshot powered by AI

Στις καταγγελίες για την εμφάνιση τρωκτικών στο 1ο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών απάντησε ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, δίνοντας διευκρινίσεις για το πρόβλημα που εντοπίστηκε στο σχολικό συγκρότημα, αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο Δήμος.

Όπως ανέφερε, τα ποντίκια εντοπίστηκαν στον χώρο της στέγης και όχι στις αίθουσες όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχολείο διαθέτει πολύ καλές υποδομές, ενώ οι πρώτες εργασίες αντιμετώπισης του προβλήματος ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο, όταν η διεύθυνση ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσία τρωκτικών.

Ο κ. Βρεττός εξήγησε ότι, λόγω της κατασκευής του κτιρίου, ανάμεσα στην κεραμοσκεπή και τους χώρους του σχολείου υπάρχει ψευδοροφή. Στο ενδιάμεσο αυτό σημείο εντοπίστηκαν τα ποντίκια, με την εξειδικευμένη εταιρεία που συνεργάζεται με τον Δήμο να τοποθετεί παγίδες και ειδικά υλικά σε σημεία μη προσβάσιμα από μαθητές και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος.

«Για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά έκαναν μάθημα και κυκλοφορούσαν ποντίκια μέσα στις τάξεις. Μην τρελαθούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας μάλιστα όσους αμφισβητούν τις υποδομές να επισκεφθούν το σχολείο.

Γιατί αποφασίστηκε να κλείσει το σχολείο

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι οι εργασίες δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν όσο το σχολείο παρέμενε σε λειτουργία. Όπως είπε, η εταιρεία ενημέρωσε τον Δήμο ότι χρειαζόταν να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σχολείου για τουλάχιστον πέντε ημέρες, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παρουσία των τρωκτικών.

Έτσι, αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος για μία εβδομάδα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες. Ο κ. Βρεττός διευκρίνισε επίσης ότι η απολύμανση που είχε γίνει τον Σεπτέμβριο, όπως και στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου, είναι διαφορετική διαδικασία από τη μυοκτονία που απαιτείται για την αντιμετώπιση των τρωκτικών.

Αναφερόμενος σε περιστατικό κατά το οποίο ένα ποντίκι εντοπίστηκε σε χώρο του σχολείου κοντά στις τουαλέτες, εξήγησε ότι συνέβη κατά τη διάρκεια των εργασιών και της προσπάθειας αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Την Τρίτη το σχολείο θα ανοίξει»

Ο δήμαρχος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την επαναλειτουργία του σχολείου, δηλώνοντας ότι την Τρίτη οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις.

«Την Τρίτη το σχολείο θα ανοίξει και έχω την εγγύηση της εταιρείας απολυμάνσεων ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά. Εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής των μαθημάτων πραγματοποιούνται και πρόσθετες εργασίες, μεταξύ των οποίων μονώσεις και παρεμβάσεις στην κεραμοσκεπή, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα επανεμφάνισης των τρωκτικών.

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