Χίος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 μεταναστών από ορεινή περιοχή στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 μεταναστών από ορεινή περιοχή στη βορειοδυτική Χίο
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- Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, που προσέγγισαν την περιοχή από τη θάλασσα.
- Οι 13 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.
- Η μεταφορά ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 αλλοδαπών από ορεινή περιοχή στη βορειοδυτική Χίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία προσέγγισαν την περιοχή από τη θάλασσα.
Οι 13 αλλοδαποί μετανάστες και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, στο λιμάνι της Χίου.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά τη μεταφορά τους.
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