Snapshot Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, που προσέγγισαν την περιοχή από τη θάλασσα.

Οι 13 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 αλλοδαπών από ορεινή περιοχή στη βορειοδυτική Χίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία προσέγγισαν την περιοχή από τη θάλασσα.

Οι 13 αλλοδαποί μετανάστες και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, στο λιμάνι της Χίου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά τη μεταφορά τους.