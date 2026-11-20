Snapshot Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε συναλλαγή ναρκωτικών σε κατοικία, όπου βρέθηκαν συνολικά πάνω από 1,5 κιλό κοκαΐνης και 5,5 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.

Ο 34χρονος συλληφθείς αντιστάθηκε στον αστυνομικό έλεγχο και βρέθηκαν στην κατοχή του όπλα και αντικείμενα όπως σιδερογροθιά και μαχαίρι.

Κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονική ζυγαριά, χρηματικό ποσό 62.490 ευρώ, οχήματα, κινητά τηλέφωνα και σύστημα ασφαλείας.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για παρελθούσες παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά και άλλα αδικήματα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία για δικαστική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Τρεις συλλήψεις για υπόθεση διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, στο Αιγάλεω Αττικής.

Οι συλληφθέντες είναι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 31 ετών, καθώς και μία 27χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, τη διακίνηση, πώληση, αγορά και κατοχή ναρκωτικών, τη βία κατά υπαλλήλων, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η δράση των εμπλεκομένων αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συνδυαστική αστυνομική έρευνα, η οποία περιλάμβανε διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των υπόπτων.

Η συναλλαγή ναρκωτικών που οδήγησε στις συλλήψεις

Κατά τον έλεγχο του 31χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ποσότητες κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 6,4 γραμμαρίων, καθώς και 10 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

Από την έρευνα προέκυψε ότι τις συγκεκριμένες ουσίες τις είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε από κοινού με την 27χρονη. Η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε μέσα στην κατοικία τους, σε περιοχή του Αιγάλεω.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μέσα στο σπίτι

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ειδικότερα, βρέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1.520 γραμμαρίων. Κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους 5.582 γραμμαρίων. 400 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Η αντίσταση στον αστυνομικό έλεγχο και τα υπόλοιπα ευρήματα

Κατά την επιχείρηση, ο 34χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μία σιδερογροθιά και ένα μαχαίρι. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν, φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια του για να τους απωθήσει και να αποτρέψει τον έλεγχο.

Συνολικά, από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 526,4 γραμμάρια κοκαΐνης. 5 κιλά και 592 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). 400 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Μία σιδερογροθιά και ένα μαχαίρι. Ένας φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου χωρίς θωράκιση. Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα. Δύο κινητά τηλέφωνα. Τέσσερις κάμερες ασφαλείας και ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος. Το χρηματικό ποσό των 62.490 ευρώ.

Το ποινικό παρελθόν των δύο ανδρών

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 34χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις απείθειας, έκρηξης, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αθλητισμού.

Αντίστοιχα, ο 31χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.