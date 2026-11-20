Snapshot Στις 19:00 ώρα Ελλάδος διεξάγεται ο ένατος γύρος ψηφοφορίας για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με έγχρωμα ψηφοδέλτια για τα Μόνιμα και Μη Μόνιμα Μέλη.

Η Ελλάδα συμμετέχει στην ψηφοφορία ως ένα από τα δέκα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στον όγδοο γύρο, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν είχε το προβάδισμα με 12 θετικές ψήφους, ενώ ο Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου από την Τουρκία συγκέντρωσε τρεις θετικές και οκτώ αρνητικές ψήφους στον πρώτο του γύρο.

Οι ηγέτες της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής ζητούν τον διορισμό Γενικού Γραμματέα από την περιοχή τους.

Η διαδικασία επιλογής καθυστερεί πέραν των αντίστοιχων του 2006 και 2016, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για συμφωνία πριν τη λήξη θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες στις 31 Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ψηφίζεται σήμερα στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Νέας Υόρκης.

Στην ψηφοφορία συμμετέχει και η Ελλάδα, ως ένα από τα δέκα αιρετά μέλη του Συμβουλίου. Κατά τη διαδικασία θα χρησιμοποιηθούν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος, για τα πέντε Μόνιμα και τα δέκα Μη Μόνιμα Μέλη, ώστε να φανούν οι αντιρρήσεις.

Τα έγχρωμα ψηφοδέλτια είχαν χρησιμοποιηθεί στον έκτο γύρο, στις 16 Οκτωβρίου επί ελληνικής προεδρίας. Τότε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα, ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή και η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα είχαν λάβει από δύο αρνητικές ψήφους Μόνιμων Μελών.

Στον έβδομο και στον όγδοο γύρο, στις 30 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου αντίστοιχα, τα ψηφοδέλτια είχαν ενιαίο χρώμα. Για τη Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Φεριντούν Χαντί Σινιρλίογλου από την Τουρκία, θα είναι η πρώτη ψηφοφορία στην οποία θα διακρίνονται οι ψήφοι των Μόνιμων Μελών.

Οι υποψήφιοι παραμένουν οκτώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του όγδοου γύρου όπως διέρρευσαν στον τύπο, η Γκρίνσπαν διεύρυνε το προβάδισμά της με 12 θετικές και τρεις αρνητικές ψήφους, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση υποψηφίου μέχρι σήμερα. Ο Γκρόσι έμεινε στις εννέα θετικές, τέσσερις αρνητικές και δύο ψήφους «χωρίς γνώμη». Η Μπιρκέτ έλαβε οκτώ θετικές, πέντε αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη», ενώ η Νουσεϊμπέ διατήρησε τις επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα έλαβε τέσσερις θετικές ψήφους, η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές από τον Ισημερινό τρεις και η Ιβόν Α-Μπακί επίσης από τον Ισημερινό μία. Ο Σινιρλίογλου, τον οποίο πρότεινε η Τουρκία την 1η Νοεμβρίου, συγκέντρωσε στον πρώτο του γύρο τρεις θετικές, οκτώ αρνητικές και τέσσερις ψήφους «χωρίς γνώμη».

Ακολούθησαν οι διάλογοί του με τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 6 και 9 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Στη Γενική Συνέλευση δέχθηκε ερωτήσεις για την ανεξαρτησία του, το Κυπριακό, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και το δίκαιο της θάλασσας.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο θα διατηρηθούν οι συσχετισμοί των δύο τελευταίων γύρων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες της Κοινότητας Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής επανέλαβαν, σε δήλωση της 11ης Νοεμβρίου, ότι «έχει έρθει η ώρα» να αναλάβει τη θέση υπήκοος χώρας της περιοχής και κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση να σεβαστούν τη θέση αυτή.

Την καταμέτρηση των ψήφων θα αναλάβουν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Γαλλία. Η προεδρεύουσα του Συμβουλίου για τον Νοέμβριο, πρέσβυς της Λετονίας Σανίτα Πάβλουτα-Ντεσλάντες, αναμένεται να ανακοινώσει στους δημοσιογράφους τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση διορίζει τον Γενικό Γραμματέα κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εγκρίνεται με Ψήφισμα σε κλειστή συνεδρίαση.

Η διαδικασία έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από τις αντίστοιχες του 2006 και του 2016, όταν το Συμβούλιο είχε προχωρήσει σε σύσταση Ψηφίσματος στις αρχές Οκτωβρίου. Η παράταση των διαβουλεύσεων αυξάνει την αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξει συμφωνία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε λήγει η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης