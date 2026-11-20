Η Τουρκία ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες συγκομιδές ελαιολάδου στην ιστορία της, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/2027 τοποθετούν την παραγωγή μεταξύ 400.000 και 500.000 τόνων. Η προοπτική αυτή ενισχύει τη θέση της χώρας στη μεσογειακή αγορά και αυξάνει τον ανταγωνισμό με παραδοσιακούς παραγωγούς, όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

Όπως αναφέρει η ισπανική AS, η αναμενόμενη αύξηση έρχεται μετά από μία δύσκολη προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία η παραγωγή έμεινε κάτω από τους 300.000 τόνους, εξαιτίας της ξηρασίας και της παρενιαυτοφορίας. Πρόκειται για το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο οι ελιές παρουσιάζουν εναλλαγές στην καρποφορία τους, με μία χρονιά αυξημένης παραγωγής να ακολουθείται συχνά από μία χρονιά μειωμένης. Σύμφωνα με το Olive Oil Times, οι ευνοϊκότερες προοπτικές για τη νέα περίοδο συνδέονται και με την είσοδο σε παραγωγική ηλικία δέντρων που φυτεύτηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς και με την αναμενόμενη αυξημένη καρποφορία στον φετινό κύκλο.

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