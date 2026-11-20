Από τον καθαρισμό με ατμό μέχρι τις ρομποτικές σκούπες που ξεπερνούν εμπόδια, η Roborock έχει μία πρόταση για κάθε ανάγκη.

Δεν υπάρχουν δύο σπίτια με τις ίδιες ανάγκες καθαρισμού. Κάποια έχουν πολλά χαλιά, άλλα ψηλά κατώφλια ανάμεσα στα δωμάτια, ενώ σ’ ένα σπίτι με παιδιά ή κατοικίδια, οι τρίχες και οι λεκέδες αποτελούν μόνιμη πρόκληση.

Και παρότι οι σκούπες και δη οι ρομποτικές, έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, η επιλογή της κατάλληλης συσκευής δεν είναι μονοδιάστατη. Γιατί εκτός από τη δύναμη αναρρόφησης, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η δυνατότητα σφουγγαρίσματος, η αποφυγή εμποδίων, η συντήρηση και, φυσικά, η συνοδευτική εφαρμογή, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες του κάθε χώρου και του κάθε ιδιοκτήτη.

Αυτή ακριβώς την πραγματικότητα αντικατοπτρίζει και η γκάμα της Roborock, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικές λύσεις, από όρθιες σκούπες υγρού και στεγνού καθαρισμού μέχρι προηγμένες ρομποτικές σκούπες και είναι διαθέσιμη στον Κωτσόβολο, με Black Friday προσφορές έως και 30 Νοεμβρίου. Τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η F25 Ultra, η Qrevo S Pro, η Qrevo 2 Pro και η Saros 20.

Roborock Qrevo S Pro: Καθημερινή καθαριότητα με λιγότερη ενασχόληση

Για πολλούς, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μιας ρομποτικής σκούπας δεν είναι μόνο ότι καθαρίζει αυτόματα, αλλά ότι μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται να αφιερώνουν στη φροντίδα του σπιτιού.

Αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία της Roborock Qrevo S Pro, που συνδυάζει ισχυρή αναρρόφηση HyperForce στα 18.500Pa, περιστρεφόμενες σφουγγαρίστρες και ένα πολυλειτουργικό σταθμό βάσης.

Μετά τον καθαρισμό του χώρου, η σκούπα επιστρέφει στη βάση της, η οποία αδειάζει αυτόματα τον κάδο σκόνης, πλένει τις σφουγγαρίστρες (χρησιμοποιώντας σύστημα θέρμανσης έως 75°C) και, στη συνέχεια, τις στεγνώνει με ζεστό αέρα. Παράλληλα, αναπληρώνει το νερό της συσκευής, μειώνοντας τις επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες εργασίες.

Επιπλέον, η Qrevo S Pro διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη πλευρική βούρτσα που περιορίζει το μπλέξιμο των τριχών και σύστημα πλοήγησης PreciSense LiDAR με τεχνολογία Reactive Tech για την αποφυγή εμποδίων.

Για ποιον είναι ιδανική; Για σένα που θέλεις ν’ αυτοματοποιήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο το καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα, χωρίς να ασχολείσαι συνεχώς με τη συντήρηση της συσκευής.

Roborock Qrevo 2 Pro: Ειδική φροντίδα για χαλιά και δύσκολες γωνίες

Τα σπίτια που συνδυάζουν σκληρά δάπεδα με πολλά χαλιά το ξέρεις ότι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως όταν μία ρομποτική σκούπα είναι να αναλάβει τόσο το σκούπισμα όσο και το σφουγγάρισμα.

Η Roborock με την Qrevo 2 Pro προσφέρει μία έξυπνη λύση: το σύστημα Auto Mop Removal, που επιτρέπει στη σκούπα ν’ αφήνει τις σφουγγαρίστρες της στη βάση, όταν έχουν επιλεχθεί προγράμματα καθαρισμού χαλιών. Έτσι, μπορεί να σκουπίζει τα χαλιά, χωρίς τον κίνδυνο να τα βρέξει με τις σφουγγαρίστρες.

Παράλληλα, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ αναρρόφησης στα 25.000Pa και διπλό σύστημα αποτροπής του μπλεξίματος των τριχών, με την προσθήκη διαιρούμενης κύριας βούρτσας, χαρακτηριστικά που ειναι υπερπολύτιμα σε σπίτια με κατοικίδια.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι η πλευρική βούρτσα αλλάζει κατεύθυνση περιστροφής όταν εντοπίζει συγκεκριμένες εσωτερικές γωνίες, βοηθώντας στη συλλογή της βρωμιάς και από τα πιο δύσκολα σημεία, ενώ το σύστημα FlexiArm επιτρέπει στη σφουγγαρίστρα να φτάνει πιο κοντά ακόμα και στις γωνίες.

Και, φυσικά, ο πολυλειτουργικός σταθμός βάσης προσφέρει όλες τις αυτόματες λειτουργίες αδειάσματος και καθαρισμού που περιγράψαμε παραπάνω.

Για ποιον είναι ιδανική; Για σένα που έχεις σπίτι με πολλά χαλιά, κατοικίδια και διαφορετικούς τύπους δαπέδων, όπου η σωστή εναλλαγή ανάμεσα στο σκούπισμα και το σφουγγάρισμα είναι απαραίτητη.

Roborock Saros 20: Όταν τα εμπόδια δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρομποτικές σκουπες είναι τα ψηλά κατώφλια που συναντάμε σε αρκετά σπίτια. Η Roborock Saros 20 αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση με το σύστημα AdaptiLift Chassis 3.0, που της επιτρέπει να ανυψώνει το σώμα της και να ξεπερνά εμπόδια που θα σταματούσαν κάθε συμβατική ρομποτική σκούπα.

Μάλιστα, μπορεί να διασχίζει κατώφλια δύο επιπέδων, με συνολικό ύψος έως 8,8 εκατοστών, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Επιπλέον, μπορεί και προσαρμόζει το ύψος της όταν καθαρίζει χαλιά, ενώ χάρη στο ιδιαίτερα λεπτό σώμα της, στα 7,95 εκατοστά, μπορεί να χωθεί και κάτω από χαμηλά έπιπλα, πηγαίνοντας εκεί που άλλες σκούπες σταματάνε!

Η ισχύς αναρρόφησης του ΗyperForce ψηφιακού μοτέρ φτάνει τα 36.000Pa, ενώ το προηγμένο σύστημα πλοήγησης StarSight Autonomous System 2.0 αξιοποιεί 3D αισθητήρες ToF για την αξιόπιστη αναγνώριση και αποφυγή και των πιο δύσκολων εμποδίων.

Τέλος, ο σταθμός βάσης RockDock αδειάζει τις σκόνες, πλένει με ζεστό νερό (στους 100°C) και στεγνώνει τις σφουγγαρίστρες και ξαναγεμίζει τη σκούπα με νερό, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη χειροκίνητης συντήρησης.

Για ποιον είναι ιδανική; Για όσους αναζητούν μία προηγμένη, ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού, ιδιαίτερα σε σπίτια με δύσκολη διαρρύθμιση, ψηλά κατώφλια και διαφορετικές επιφάνειες.

Roborock F25 Ultra: Η απάντηση στους επίμονους λεκέδες

Υπάρχουν όμως και προβλήματα καθαρισμού που δεν αντιμετωπίζονται με μία ρομποτική σκούπα. Για παράδειγμα, τα ξεραμένα υπολείμματα φαγητού, οι λιπαροί λεκέδες και τα υγρά που χύνονται στο πάτωμα απαιτούν συχνά πιο στοχευμένη αντιμετώπιση.

Εδώ έρχεται η Roborock F25 Ultra, μία ασύρματη σκούπα υγρού και στεγνού καθαρισμού, που συνδυάζει ισχυρή αναρρόφηση 22.000Pa με δύο διαφορετικές λειτουργίες υψηλής θερμοκρασίας.

Η πρώτη ονομάζεται WaveFlow, και χρησιμοποιεί ζεστό νερό, που θερμαίνεται εσωτερικά (έως τους 86°C), για την αντιμετώπιση λιπαρών λεκέδων. Η δεύτερη είναι η VaporFlow και χρησιμοποιεί ατμό, που παράγεται από εσωτερικό σύστημα θέρμανσης (έως 180°C), για να βοηθήσει στην απομάκρυνση επίμονων και ξεραμένων λεκέδων.

Επιπλέον η F25 Ultra διαθέτει έξυπνο σύστημα υποβοήθησης κίνησης SlideTech 2.0, για να μη σε κουράζει, σχεδίαση FlatReach 2.0, που διευκολύνει το σκούπισμα κάτω από έπιπλα, κύλινδρο σκουπίσματος που φτάνει μέχρι τις άκρες για να καθαρίζει σωστά ακόμα και τα πιο στενά σημεία, ενώ διαθέτει και BlueLight φωτισμό για να μη σου ξεφύγει κανένας λεκές.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι μπορείς να καθαρίσεις στεγνούς και υγρούς λεκέδες με μία συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείς ξεχωριστά ηλεκτρική σκούπα και σφουγγαρίστρα.

Για ποιον είναι ιδανική; Για σπίτια με παιδιά, κατοικίδια ή έντονη καθημερινή χρήση της κουζίνας, όπου ο καθαρισμός των σκληρών δαπέδων απαιτεί κάτι περισσότερο από ένα απλό σκούπισμα.Roborock app: Ο έλεγχος του καθαρισμού από το κινητό σου

Κοινό στοιχείο και των τεσσάρων μοντέλων είναι η εφαρμογή της Roborock (για Android και iOS), η οποία προσφέρει επιπλέον δυνατότητες ελέγχου και εξατομίκευσης. Στις ρομποτικές σκούπες, μπορείς να διαχειρίζεσαι τους χάρτες του σπιτιού, να προγραμματίζεις τον καθαρισμό, να επιλέγεις συγκεκριμένα δωμάτια ή περιοχές που θέλεις να καθαρίσεις και να προσαρμόζεις τις ρυθμίσεις σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος.

Μάλιστα, στην περίπτωση της Saros 20, μέσω του Roborock SmartPlan 3.0 η σκούπα μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα τη στρατηγική καθαρισμού ανάλογα με τον χώρο και τις συνήθειες σου. Αντίστοιχα, για την F25 Ultra, η εφαρμογή επιτρέπει την παραμετροποίηση της λειτουργίας καθαρισμού, καθώς και των διαδικασιών αυτοκαθαρισμού και στεγνώματος.

Μία Roborock για κάθε σπίτι

Όπως βλέπεις, λοιπόν, όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σου, υπάρχει μία Roborock που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά σου ευκολότερη. Ανακάλυψε την γκάμα της Roborock στον Κωτσόβολοκαι βρες αυτή που ταιριάζει στο δικό σου σπίτι.