Snapshot Στις 24 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο με πιθανό αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο.

Την 25η Νοεμβρίου τα αγροτικά σωματεία θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Απεργία.

Στις 6 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας για τον καθορισμό των επόμενων κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη θα οργανωθούν τα αιτήματα των αγροτών και θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Το ενδεχόμενο νέων μπλόκων σε κομβικά σημεία παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με τη στάση της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Νέες αγροτικές κινητοποιήσεις αναμένονται και φέτος κατά την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, με τους αγρότες να προετοιμάζονται τις επόμενες ημέρες.

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο στον Βόλο, με πιθανή την κατάληψη του λιμανιού. Επίσης, την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 25 Νοεμβρίου, τα αγροτικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην Πανελλαδική Απεργία.

Καθοριστική για τη συνέχεια στις κινητοποιήσεις είναι η προγραμματισμένη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, όπου θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Παράλληλα, αναμένεται να οργανωθούν τα αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση και να επιδιώξουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν αναλόγως με τη στάση της κυβέρνησης, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να στηθούν και φέτος μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας, λίγο πριν από την περίοδο των εορτών.

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