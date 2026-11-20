Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει ότι οι απόψεις του για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένουν αμετάβλητες και βασίζονται στο πόρισμα Τσεβά.

Το πόρισμα Τσεβά αναγνωρίζει 18 επώνυμους νεκρούς και 16 αταυτοποίητους, και θεωρείται το επίσημο έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα γεγονότα.

Ο υπουργός Υγείας καταδίκασε τις επικρίσεις του ως αποτέλεσμα έλλειψης γνώσης και πολιτικής στοχοποίησης από τους αντιπάλους του.

Επαναλαμβάνει ότι τιμά τα θύματα και αναγνωρίζει τον αντιδικτατορικό χαρακτήρα της εξέγερσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχαν νεκροί εντός του Πολυτεχνείου αλλά στους γύρω δρόμους.

Απορρίπτει το ενδεχόμενο αναίρεσης ή αλλαγής των δηλώσεών του και ζητά ίση κριτική για όλους τους πολιτικούς σχετικά με παλιές τοποθετήσεις. Snapshot powered by AI

Στη διαμάχη που έχει αναζωπυρωθεί γύρω από τον αριθμό των νεκρών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τις παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του, απάντησε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» του MEGA, επέμεινε ότι οι θέσεις του παραμένουν διαχρονικά οι ίδιες, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αλλαγής στάσης ή αμφισβήτησης των ιστορικών γεγονότων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, άσκησε έντονη κριτική σε όσους σχολίασαν τις πρόσφατες δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις οφείλονται στην ελλιπή γνώση των στοιχείων που αφορούν την εξέγερση. Παράλληλα, επανέλαβε ότι αναγνωρίζει τα θύματα, αλλά και τον αντιδικτατορικό χαρακτήρα του Πολυτεχνείου, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την πολιτική διάσταση που έχει λάβει η υπόθεση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Κώστα Λαλιώτη, η παρέμβαση του οποίου, όπως είπε, τον ενόχλησε περισσότερο.

Η επίκληση του πορίσματος Τσεβά και η απάντηση στις επικρίσεις

Ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις απόψεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς για τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Ως βασικό επιχείρημα επικαλέστηκε το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτριου Τσεβά, στο οποίο, όπως ανέφερε, στηρίζονται διαχρονικά οι δημόσιες αναφορές του.

«Σε όλη μου τη ζωή έλεγα πάντα το ίδιο. Το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου έχει λυθεί από το πόρισμα Τσεβά. Δεν έχω πει τίποτα διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πόρισμα, δίνοντας έμφαση στον αριθμό των θυμάτων που καταγράφηκαν κατά την έρευνα.

«Το πόρισμα Τσεβά αναγνωρίζει 18 επώνυμους νεκρούς και 16 που δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει. Βάσει αυτού έγινε η δίκη έναν χρόνο μετά και οι καταδίκες των εμπλεκομένων. Είναι έως σήμερα το επίσημο πόρισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», δήλωσε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να απαντήσει σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο στους επικριτές του, αμφισβητώντας την επάρκεια της γνώσης τους γύρω από το ιστορικό ζήτημα.

«Όλη η συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για εμένα είναι δηλωτική της αγραμματοσύνης των ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Είναι παντελώς άσχετοι», είπε.

«Είμαι ένας εύκολος στόχος για να μου επιτεθούν»

Αναφερόμενος στην ένταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενη δημόσια στοχοποίησή του. Κατά τον ίδιο, οι αντιδράσεις δεν σχετίζονται αποκλειστικά με το περιεχόμενο των δηλώσεών του, αλλά και με την αρνητική στάση που, όπως υποστηρίζει, διατηρούν απέναντί του οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

«Για την ιστορία να πω ότι επειδή εμένα λατρεύουν να με μισούν, είμαι ένας εύκολος στόχος για να μου επιτεθούν», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε και την αναπαραγωγή αποσπασμάτων από τηλεοπτική του εμφάνιση το 2009, κάνοντας λόγο για επιλεκτική παρουσίαση των λεγομένων του. Όπως υποστήριξε, η απομόνωση συγκεκριμένων φράσεων δεν αποδίδει το πραγματικό περιεχόμενο όσων είχε αναπτύξει τότε.

«Το βίντεο που παίζουν κομμένο, σε ολόκληρη την εκπομπή μου και εκείνη την εποχή, το 2009, εξηγούσα το πόρισμα Τσεβά», σημείωσε.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ίσης αντιμετώπισης των πολιτικών προσώπων ως προς την αξιολόγηση παλαιότερων δηλώσεών τους, ζητώντας να μην επικεντρώνεται η κριτική αποκλειστικά στον ίδιο.

«Αν είναι να κριθώ για τις δηλώσεις μου τα τελευταία χρόνια, ας κριθούν και οι υπόλοιποι. Όχι μόνο εγώ», τόνισε.

Τι είπε για τους νεκρούς και τον αντιδικτατορικό χαρακτήρα του Πολυτεχνείου

Ιδιαίτερη θέση στη συνέντευξη είχαν οι δηλώσεις που είχε κάνει στις 16 Νοεμβρίου στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, οι οποίες αποτέλεσαν την αφορμή για τον νέο κύκλο αντιδράσεων. Ο υπουργός επέμεινε ότι το περιεχόμενό τους παρερμηνεύτηκε, αποδίδοντας εκ νέου την ένταση που ακολούθησε σε όσους, κατά την άποψή του, δεν γνωρίζουν τα ιστορικά δεδομένα.

«Η φασαρία έγινε για την τοποθέτησή μου στον σταθμό Παραπολιτικά. Η δήλωση ήταν ξεκάθαρη. Η φασαρία ήταν από άσχετους και αγράμματους ανθρώπους», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, επανέφερε τη διάκριση ανάμεσα στους θανάτους που σημειώθηκαν εντός του χώρου του Πολυτεχνείου και σε εκείνους που καταγράφηκαν στους γύρω δρόμους κατά τη διάρκεια της καταστολής της εξέγερσης.

«Η Ελλάδα έμαθε το πόρισμα Τσεβά. Δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, υπήρχαν γύρω από το Πολυτεχνείο», ανέφερε.

Επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στα θύματα και στην ιστορική σημασία της εξέγερσης, διατύπωσε τρία διαδοχικά ερωτήματα, δίνοντας ο ίδιος τις απαντήσεις.

«Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Ναι. Τιμούμε το Πολυτεχνείο; Ναι. Ήταν αντίσταση κατά της χούντας; Ναι», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανακαλέσει ή να αναγνωρίσει λάθος στις δημόσιες τοποθετήσεις του, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει αλλάξει τις απόψεις του για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει όσα έλεγε και στο παρελθόν.

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