Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη, για υπονόμευση της ιστορικής αξίας του Πολυτεχνείου μέσω αμφιλεγόμενων δηλώσεων για τους νεκρούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στο πόρισμα Τσεβά που καταγράφει 34 νεκρούς και ζητά εξηγήσεις για τη διάκριση μεταξύ νεκρών εντός και εκτός του Πολυτεχνείου.

Ρωτά γιατί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταδικάζει τις δηλώσεις αυτές.

Αντιπαραβάλλει τη στάση του ΠΑΣΟΚ, που θα διέγραφε στέλεχος με παρόμοιες δηλώσεις.

Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι ανοίγει το πεδίο στην ακροδεξιά, χωρίς να την καταδικάζει επαρκώς. Snapshot powered by AI

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της δήλωσης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες δηλώσεις.

«Ακούμε από τη μία τον κ. Συρίγο να μιλάει πριν από κάποια χρόνια για τον μύθο του Πολυτεχνείου, τον κ. Γεωργιάδη κάθε χρόνο τα ίδια. Ο κ. Βορίδης τα έχει πει στο παρελθόν και πολλά άλλα στελέχη της ΝΔ. Μου κάνει εντύπωση που από το Σάββατο το πρωί, δεκάδες τρολ του διαδικτύου που αναπαράγουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας είχαν το ίδιο αφήγημα. Ότι το Πολυτεχνείο δεν είχε νεκρούς. Τώρα βέβαια το έχουν κάνει ότι νεκρούς δεν είχε εντός του Πολυτεχνείου», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Γιατί σιωπά ο Κυριάκος Μητσοτάκης;»

Στη συνέχεια, στράφηκε κατά του υπουργού Υγείας με αφορμή τις δηλώσεις του για το πόρισμα Τσεβά.

«Το πόρισμα Τσεβά μιλάει για 34 νεκρούς. Δεν καταλαβαίνω. Τι αποσκοπεί να θεωρούν ότι άλλο είναι κάποιος νεκρός να είναι νεκρός εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ή στη γωνία της διασταύρωσης του δρόμου απέναντι; Τι θέλουν να κερδίσουν με αυτή τη διάκριση; Είναι άλλη η αξία του νεκρού που πήγε να μπει στο Πολυτεχνείο; Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, -που έπεσαν πάνω από 20.000 σφαίρες-, που εκείνη την ώρα άλλοι θυσίασαν τη ζωή τους, άλλοι ρίσκαραν τη ζωή τους, δεν είναι ήρωες; Δεν είναι ήρωες και οι πρωτεργάτες της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, της μεγαλύτερης και πρώτης αντίδρασης του ελληνικού λαού απέναντι στη χούντα; Τι θέλουν να πετύχουν κάποιοι υπονομεύοντας την αξία του Πολυτεχνείου; Να δικαιώσουν την προσωπική τους πολιτική διαδρομή. Τι θέλατε να κάνουν άνθρωποι που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη, αρνητές του Ολοκαυτώματος, αρνητές του Πολυτεχνείου, άνθρωποι της ακροδεξιάς;».

«Γιατί σιωπά ο Κυριάκος Μητσοτάκης;», διερωτήθηκε στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ωραία, αυτοί θέλουν να δικαιώσουν την πολιτική τους διαδρομή, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας γιατί σιωπούν; Και προς τιμήν του, έκανε μια σκληρή δήλωση ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μεϊμαράκης», πρόσθεσε.

«Εγώ θα τον είχα διαγράψει»

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε, έπειτα, πως εάν έκανε τέτοιες δηλώσεις κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε διαγραφεί την επόμενη μέρα.

«Εμείς είμαστε δημοκρατική παράταξη και δεν χωράνε στις τάξεις μας τέτοιες θεωρίες επικίνδυνες για τη δημοκρατία», τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός είναι υποκριτής. Από τη μια κλαίγεται η ευρωπαϊκή δεξιά, κι ο κ. Μητσοτάκης, για την άνοδο της ακροδεξιάς, του νεοναζισμού στην Ελλάδα του Κασιδιάρη. Κι από την άλλη, βγαίνουν τα λένε αυτά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που επί της ουσίας ανοίγουν το πεδίο στον Κασιδιάρη, αλλά η κεντρική Νέα Δημοκρατία το ρίχνει χαμηλά το θέμα. Δηλαδή, ανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά δεν τους καταδικάζουν».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι την επόμενη ημέρα αυτής της δήλωση «ο κ. Γεωργιάδης δεν έπρεπε να είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα τον είχα διαγράψει». «Κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς», επισήμανε.

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