Ανδρουλάκης κατά Πιερρακάκη στη Βουλή: «Είστε μπροστινοί των funds»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, επαναφορά 13ου μισθού και μείωση ΦΠΑ, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για περιορισμούς και καθυστερήσεις στα μέτρα ενίσχυσης.

Η αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη εστιάζεται στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για νομοθεσία που ευνοεί τα funds και στην απόρριψη τροπολογιών για φθηνότερα ενεργειακά τιμολόγια Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εξυπηρετεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε στα κυβερνητικά μέτρα τις προτάσεις του κόμματός του για μισθούς, συντάξεις και φορολογία, ενώ συγκρούστηκε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος και την ενεργειακή πολιτική.

«Ο δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται μόνο για τη ΝΔ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του ασκώντας κριτική στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μεταβάλλει τις εκτιμήσεις της για τις δημοσιονομικές δυνατότητες ανάλογα με το ποιος καταθέτει τις προτάσεις.

Υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε την επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση επικαλέστηκε την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος όμως υπερδιπλασιάστηκε τον Αύγουστο για να χρηματοδοτηθούν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη.

«Όποτε προτείνουμε κάτι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο δημοσιονομικός χώρος αυτόματα στενεύει. Όταν προτείνει κάτι η Νέα Δημοκρατία, σαν ακορντεόν ο δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται», ανέφερε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ακρίβεια, επικαλούμενος πληθωρισμό 3,8% τον Αύγουστο, 5% τον Σεπτέμβριο και 5,7% τον Οκτώβριο, καθώς και αυξήσεις από 15% έως 80% σε βασικές δαπάνες των νοικοκυριών.

Στο επίκεντρο οι ανισότητες και τα 80 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κοινωνικές ανισότητες, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, παρά την εισροή περίπου 80 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, μετακινήθηκε από τη δέκατη στην τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες ανισότητες.

Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν το 2025 κατά 4,9% στην ΕΕ, έναντι μόλις 0,6% στην Ελλάδα.

«Με 80 δισ. στην ελληνική αγορά, πώς από τη δέκατη θέση στις ανισότητες πήγαμε στην τέταρτη θέση;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κατασπαταλά δημόσιους πόρους σε απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Οι προτάσεις για συντάξεις, μισθούς και φορολογία

Απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ και επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο σε δύο δόσεις.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει εκτός οικονομικής ενίσχυσης περίπου 350.000 συνταξιούχους λόγω ηλικιακών περιορισμών, υπολογίζοντας το κόστος επέκτασης του μέτρου σε 140 εκατ. ευρώ.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους επέκρινε την πρόβλεψη για επίδομα 500 ευρώ μικτά που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2027, μετά τις επόμενες εκλογές.

Στη δευτερολογία του υποστήριξε ότι η πρόσθετη δαπάνη για την πρώτη δόση 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, συγκριτικά με τα κυβερνητικά μέτρα, ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν από τον περιορισμό απευθείας αναθέσεων και πελατειακών πρακτικών.

Επανέφερε επίσης τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, 120 δόσεις με επιτόκιο 3% και αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για το δημογραφικό ζήτησε μέτρα χωρίς αποκλεισμούς των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών, υπενθυμίζοντας την πρόταση νόμου της Φώφης Γεννηματά από το 2018. Παράλληλα, κατήγγειλε την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αβεβαιότητα χιλιάδων παραγωγών για τις ενισχύσεις τους.

«Είστε μπροστινοί των funds»

Η αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη κορυφώθηκε στην τριτολογία, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στην κριτική για την αρνητική ψήφο του κόμματος επί της αρχής στο προηγούμενο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος.

«Μήπως ξεχάσατε την ντροπή σας του άρθρου 23;», διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας τη διάταξη που αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις και η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επέτρεπε πλειστηριασμούς χωρίς δικαστική απόφαση.

«Γιατί είστε μπροστινοί των funds. Για αυτό ψηφίσαμε "κατά" επί της αρχής», τόνισε, προσθέτοντας ότι το 77% των άρθρων που επικαλείται η κυβέρνηση δεν αφορούσε το ιδιωτικό χρέος, αλλά ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς.

«Προστατεύετε τους ολιγάρχες της ενέργειας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη μεταφορά καταναλωτών από τα «πράσινα» στα οικονομικότερα σταθερά «μπλε» τιμολόγια, παρότι, όπως υποστήριξε, δεν θα υπήρχε δημοσιονομικό κόστος.

«Τι προστατεύετε; Τον προϋπολογισμό; Δεν κοστίζει ούτε ευρώ. Τους ολιγάρχες προστατεύετε», ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτική στη ΔΕΗ για την τιμολογιακή πολιτική και τα κέρδη της.

Επίθεση για την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην υπόθεση Τσαβδαρίδη, την οποία συνέδεσε με τη συνολικότερη κριτική του για αναξιοκρατία και ατιμωρησία επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Είναι ένα ακόμη παράδειγμα σκανδάλου από αυτά που έχουμε κάθε εβδομάδα στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον κρατικό και κομματικό της μηχανισμό. Διότι έκαναν το κράτος λάφυρο», ανέφερε.

Συνέδεσε μάλιστα την υπόθεση με τη συμμετοχή του κ. Τσαβδαρίδη στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, επικαλούμενος δικαστική απόφαση και καταγγέλλοντας προσυνεννοημένες ερωτήσεις.

Κλείνοντας, έδωσε εκλογικό χαρακτήρα στην αντιπαράθεση: «Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής και ψήφος ήττας αυτού του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου».

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