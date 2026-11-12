Νέα τροπολογία ΠΑΣΟΚ: Προτείνει κατάργηση ηλικιακών περιορισμών στην ετήσια ενίσχυση συνταξιούχων

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση των ηλικιακών ορίων 65 και 60 ετών στην ετήσια οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων.

Η τροπολογία επιδιώκει να καταργήσει τις ηλικιακές διακρίσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το ΠΑΣΟΚ κριτικάρει την κυβέρνηση για την αύξηση της ενίσχυσης από 300 σε 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θεωρώντας την ανεπαρκές υποκατάστατο της 13ης σύνταξης.

Η νομοθετική πρωτοβουλία δεν αναιρεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης από τον Ιανουάριο του 2027.

Η τροπολογία υπογράφεται από 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Snapshot powered by AI

Την κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων για τη χορήγηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ζητά το ΠΑΣΟΚ, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, επιδιώκοντας να αρθούν οι αποκλεισμοί που εξακολουθούν να ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει την κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 65 ετών, καθώς και του ορίου των 60 ετών για όσους δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος αλλά σύνταξη λόγω θανάτου, προκειμένου η οικονομική ενίσχυση να χορηγείται χωρίς τις συγκεκριμένες ηλικιακές διακρίσεις.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη 13η σύνταξη

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης από τα 300 στα 400 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αποτελεί ανεπαρκές υποκατάστατο της 13ης σύνταξης.

Παράλληλα, υπενθυμίζει την πρόταση που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Ιούλιο του 2026 για τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, με έναρξη εφαρμογής τον Ιανουάριο του 2027 και πλήρη χορήγησή της κατά τον τρίτο χρόνο.

Όπως επισημαίνεται, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία δεν αναιρεί τη βασική πρόταση του κόμματος για τη 13η σύνταξη, αλλά αποσκοπεί στην άμεση άρση των ηλικιακών αποκλεισμών από την ετήσια οικονομική ενίσχυση.

Η τροπολογία, την οποία υπογράφουν 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τις φορολογικές, μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις.

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