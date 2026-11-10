Κατατέθηκε η τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το ρεύμα: Αυτόματη μεταφορά από τα «πράσινα» στα «μπλε» τιμολόγια

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε λογαριασμό το ποσό που θα πλήρωνε ο καταναλωτής για την ίδια κατανάλωση εάν είχε επιλέξει το οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κατατέθηκε η τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το ρεύμα: Αυτόματη μεταφορά από τα «πράσινα» στα «μπλε» τιμολόγια

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  • Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια στα οικονομικότερα σταθερά «μπλε» τιμολόγια του ίδιου προμηθευτή.
  • Η μεταφορά αφορά καταναλωτές που εντάχθηκαν στα «πράσινα» χωρίς αίτημα και θα βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση των τελευταίων 12 μηνών, με ενημέρωση και δυνατότητα άρνησης από τον καταναλωτή.
  • Περίπου το 51,8% των νοικοκυριών βρίσκεται σε «πράσινα» τιμολόγια με σημαντικά υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα σταθερά τιμολόγια, που είναι κατά μέσο όρο σχεδόν στο μισό της τιμής ανά κιλοβατώρα.
  • Η τροπολογία προβλέπει προτεραιότητα στη μεταφορά για ευάλωτα νοικοκυριά και δεν επηρεάζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή ρυθμίσεις οφειλών.
  • Σε κάθε λογαριασμό θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσό που θα πλήρωνε ο καταναλωτής με το οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο, για καλύτερη ενημέρωση χωρίς επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.
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Την αυτόματη μεταφορά εκατομμυρίων νοικοκυριών από τα κυμαινόμενα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στα οικονομικότερα σταθερά «μπλε» τιμολόγια προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές.Η τροπολογία, την οποία επεξεργάστηκαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, και ο Τομέας Ενέργειας του κόμματος, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της επιβάρυνσης που υφίστανται εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυμαινόμενα τιμολόγια, παρότι στην αγορά διατίθενται σταθερά προγράμματα με σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις.

Πάνω από τα μισά νοικοκυριά στα «πράσινα» τιμολόγια

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, η σημερινή κατάσταση έχει τις ρίζες της στην απόφαση του 2023 για την αυτόματη ένταξη εκατομμυρίων καταναλωτών στα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια, εφόσον δεν επέλεγαν διαφορετικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ που επικαλείται η τροπολογία, στα τέλη Αυγούστου του 2026, από τις περίπου 5,96 εκατομμύρια οικιακές παροχές, οι 3,08 εκατομμύρια, ποσοστό 51,8%, βρίσκονταν σε «πράσινο» τιμολόγιο. Αντίθετα, μόλις το 31,6% είχε επιλέξει σταθερό τιμολόγιο, ενώ το υπόλοιπο 16,6% βρισκόταν σε «κίτρινο».

Η διαφορά στο κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τον Νοέμβριο του 2026, η μέση τιμή των «πράσινων» τιμολογίων έφτασε περίπου τα 28 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καταγράφοντας αύξηση 33% μέσα σε έναν μήνα, ενώ τα σταθερά τιμολόγια της αγοράς κινούνται περίπου στα 14-15 λεπτά.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το παράδειγμα που παρατίθεται στην τροπολογία, ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 400 kWh πληρώνει τον Νοέμβριο 117,98 ευρώ για την ενέργεια στο «πράσινο» τιμολόγιο της ΔΕΗ, ενώ με το φθηνότερο διαθέσιμο σταθερό πρόγραμμα της ίδιας εταιρείας θα πλήρωνε 64,19 ευρώ.

Πώς θα γίνεται η αυτόματη μεταφορά

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την αυτόματη μεταφορά σε σταθερό τιμολόγιο όσων καταναλωτών εντάχθηκαν στα «πράσινα» χωρίς να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, είτε κατά την αρχική μεταφορά του 2023 είτε μετά τη λήξη προηγούμενης σύμβασής τους.

Η μεταφορά θα πραγματοποιείται στο σταθερό πρόγραμμα του ίδιου προμηθευτή που εξασφαλίζει το χαμηλότερο ετήσιο κόστος για το συγκεκριμένο νοικοκυριό, με βάση την πραγματική κατανάλωση των προηγούμενων 12 μηνών, συνυπολογίζοντας τα πάγια και τις εκπτώσεις.

Όσοι καταναλωτές επέλεξαν οι ίδιοι να ενταχθούν σε «πράσινο» τιμολόγιο δεν θα υπάγονται στη ρύθμιση.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε καταναλωτής θα ενημερώνεται εγγράφως τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αλλαγή, προκειμένου να γνωρίζει τους όρους της νέας σύμβασης και το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος.

Θα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη μετάβαση, ακόμη και με ένα τηλεφώνημα στον πάροχό του, ενώ θα διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 30 ημέρες μετά τη μεταφορά, σύμφωνα με το κατατεθειμένο κείμενο της τροπολογίας.

Οι νέες συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 12 μηνών.

Προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά

Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στους μεγάλους προμηθευτές να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά των καταναλωτών σε έως τρεις διαδοχικές μηνιαίες φάσεις.

Προτεραιότητα θα δίνεται στους ευάλωτους καταναλωτές και στη συνέχεια στα νοικοκυριά με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, για τα οποία εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος θα είναι υψηλότερο.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η μεταφορά δεν επηρεάζει την υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών, ούτε προϋποθέτει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών ή την καταβολή εγγύησης.

Υποχρεωτική σύγκριση τιμών στους λογαριασμούς

Μια δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών που θα παραμείνουν σε κυμαινόμενα τιμολόγια.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει να αναγράφεται υποχρεωτικά και σε εμφανές σημείο στην πρώτη σελίδα κάθε λογαριασμού το ποσό που θα πλήρωνε ο καταναλωτής για την ίδια κατανάλωση εάν είχε επιλέξει το οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι πολίτες θα έχουν άμεση εικόνα της διαφοράς στο κόστος, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν οι ίδιοι αναζητήσεις και υπολογισμούς.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνεπάγεται κανένα δημοσιονομικό κόστος, καθώς δεν απαιτεί κρατικές επιδοτήσεις και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Η μεταφορά θα γίνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενα τιμολόγια που ήδη προσφέρουν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.

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