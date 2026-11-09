ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στην αύξηση 35% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου

Πυρά κατά κυβέρνησης και της εταιρείας Enaon που διαχειρίζεται τα δίκτυα

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στην αύξηση 35% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου
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  • Το ΠΑΣΟΚ αντιτίθεται στην αύξηση 35,4% των τιμολογίων διανομής φυσικού αερίου για το 2027, επιρρίπτοντας ευθύνες στην εταιρεία Enaon και την κυβέρνηση.
  • Περίπου το 70% της προτεινόμενης αύξησης αφορά την ανάκτηση 190 εκατ. ευρώ από μη επιβεβαιωμένες προβλέψεις της εταιρείας για την περίοδο 2022–2025.
  • Τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, που καταναλώνουν λιγότερο από το 50% του φυσικού αερίου, καλούνται να καλύψουν το 93% του συνολικού κόστους.
  • Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ζητά έλεγχο στις προμήθειες και αναθέσεις έργων της εταιρείας.
  • Ζητεί από τη ΡΑΑΕΥ να αποτρέψει την αύξηση, να μην εγκρίνει την αύξηση της εγγυημένης απόδοσης κεφαλαίων και να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών από επιβαρύνσεις.
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Την αντίθεσή του στην προτεινόμενη αύξηση κατά 35,4% των τιμολογίων διανομής φυσικού αερίου για το 2027 εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ευθύνες τόσο στην εταιρεία Enaon όσο και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την επιβάρυνση που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης και ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η Enaon, θυγατρική του ιταλικού ομίλου Italgas που διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, έχει ζητήσει από τη ΡΑΑΕΥ την αύξηση του μεσοσταθμικού τιμολογίου διανομής από 19,86 σε 26,89 ευρώ ανά MWh το 2027.

Στο επίκεντρο τα 190 εκατ. ευρώ από προηγούμενες προβλέψεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, περίπου το 70% της προτεινόμενης αύξησης δεν συνδέεται με επεκτάσεις του δικτύου ή βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά με την ανάκτηση εσόδων ύψους 190 εκατ. ευρώ, τα οποία η εταιρεία είχε προβλέψει ότι θα εισπράξει την περίοδο 2022–2025, χωρίς τελικά να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της.

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι, παρότι τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις καταναλώνουν λιγότερο από το 50% του φυσικού αερίου που διακινείται, καλούνται να καλύψουν το 93% του συνολικού κόστους.

«Ποιος ευθύνεται για τις λανθασμένες προβλέψεις; Και γιατί πρέπει οι καταναλωτές να πληρώσουν τις αστοχίες της διοίκησης της εταιρείας;», αναρωτιούνται οι συντάκτες της ανακοίνωσης.

Ευθύνες στην κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση

Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του και κατά της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην ιταλική Italgas το 2022.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση «παρέδωσε ένα φυσικό μονοπώλιο σε ιδιώτη», χωρίς να εξασφαλίσει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των καταναλωτών.

Επιπλέον, θέτει ερωτήματα σχετικά με τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων της εταιρείας, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τους έξυπνους μετρητές και ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο εξασφαλίζεται ουσιαστική συμμετοχή και οικονομικό όφελος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Παρέμβαση της ΡΑΑΕΥ ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής, από την οποία το ΠΑΣΟΚ ζητά να αποτρέψει την προτεινόμενη αύξηση και να προστατεύσει τους καταναλωτές.

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι η ίδια η ΡΑΑΕΥ, σε προηγούμενη απόφασή της το 2024, είχε θέσει ως στόχο να μην υπάρξει «περαιτέρω αύξηση», αλλά αντίθετα «μείωση όλων των τιμολογίων».

Το ΠΑΣΟΚ ζητά επίσης να μην εγκριθεί η αύξηση της εγγυημένης απόδοσης κεφαλαίων (WACC) που επιδιώκει η εταιρεία και να μη μετακυλιστεί στους καταναλωτές το κόστος των 190 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που αναγνωριστούν οφειλόμενα ποσά προς την εταιρεία, προτείνει να κατανεμηθούν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά την επόμενη τετραετία.

«Απέναντι σε ένα μονοπώλιο, απαιτείται πραγματικός ρυθμιστικός έλεγχος και απόλυτη προστασία των καταναλωτών από τις αδικαιολόγητες αυξήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

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