Μεταγραφικός πυρετός στην Κεντροαριστερά: Παραιτήσεις, προσχωρήσεις και ανακατατάξεις

Snapshot Η ευρύτερη Κεντροαριστερά βρίσκεται σε έντονη διαδικασία αναδιάταξης με παραιτήσεις, προσχωρήσεις και ανακατατάξεις σε ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εθνικών εκλογών.

Η ΕΛΑΣ απαιτεί από ανεξάρτητους βουλευτές που προσχωρούν να παραιτηθούν από τις έδρες τους, ώστε να ενσωματωθούν στον νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ αναμένει την ένταξη της ανεξάρτητης βουλεύτριας Νίνας Κασιμάτη εντός Νοεμβρίου, ενισχύοντας τη διεύρυνση και την κοινοβουλευτική του παρουσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να αυξήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα μέσω των παραιτήσεων ανεξάρτητων βουλευτών και την αντικατάστασή τους από επιλαχόντες, ενώ έχει έτοιμο το 65% των ψηφοδελτίων του.

Οι συνεχείς μεταγραφές στην Κεντροαριστερά αντανακλούν κυρίως πολιτική επιβίωση παρά ιδεολογικές ή πολιτικές προτεραιότητες. Snapshot powered by AI

Με μεταγραφικό παζάρι, με παραιτήσεις βουλευτών, προσχωρήσεις στελεχών και διαρκείς ανακατατάξεις στις κοινοβουλευτικές ομάδες, μοιάζει το τελευταίο διάστημα η ευρύτερη Κεντροαριστερά. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς αναδιάταξης δυνάμεων, με τις μετακινήσεις πολιτικών προσώπων να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Νέος κύκλος παραιτήσεων με προορισμό την ΕΛΑΣ

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία ενσωμάτωσης στελεχών και πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, νέες παραιτήσεις ανεξάρτητων βουλευτών αναμένονται εντός της τρέχουσας ή της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου τα συγκεκριμένα πρόσωπα να ενταχθούν στη συνέχεια στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Πρόκειται για τη συνέχιση μιας διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνδέεται με την απαίτηση της ηγεσίας της ΕΛΑΣ να έχουν παραδώσει τις κοινοβουλευτικές τους έδρες όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στον νέο πολιτικό σχηματισμό. Με τον τρόπο αυτόν, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να διαχωρίσει την πολιτική προσχώρηση από τη διατήρηση μιας έδρας που αποκτήθηκε με το ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.

Το προηγούμενο διάστημα παραιτήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Χάρης Μαμουλάκης, Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αντικατάστασή τους από επιλαχόντες του ΣΥΡΙΖΑ.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους υπόλοιπους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμπορευθούν με την ΕΛΑΣ, καθώς η διαδικασία στελέχωσης των ψηφοδελτίων εισέρχεται στην τελική της φάση.

Η Αμαλίας επιδιώκει να έχει κλείσει εγκαίρως τις εκκρεμότητες με τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική προσπάθεια, αποφεύγοντας να παραταθεί επ' αόριστον η συζήτηση για το ποιος θα ενταχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Την ίδια στιγμή, πάντως, οι συνεχείς προσχωρήσεις δημιουργούν και ερωτήματα στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ, καθώς η επιδίωξη της διεύρυνσης καλείται να συνδυαστεί με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής πολιτικής φυσιογνωμίας.

ΠΑΣΟΚ: Εντός Νοεμβρίου η Κασιμάτη

Σε τροχιά περαιτέρω διεύρυνσης κινείται και το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προετοιμάζει τις επόμενες προσχωρήσεις και να επιχειρεί να ενισχύσει τόσο την κοινοβουλευτική της παρουσία όσο και την εκλογική της απήχηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίπτωση της ανεξάρτητης βουλεύτριας Νίνας Κασιμάτη, η ένταξη της οποίας στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται εντός του Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη μετακίνηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς πρόκειται για πρόσωπο με μακρά διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτική παρουσία στον Πειραιά.

Η ένταξή της θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στη διαδικασία διεύρυνσης που επιδιώκει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αναλάβει προσωπικά τον χειρισμό περιπτώσεων εν ενεργεία βουλευτών.

Παράλληλα, η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη συνεχίζει τις επαφές με στελέχη από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προετοιμασία των εκλογικών συνδυασμών. Στόχος της ηγεσίας είναι να παρουσιαστεί σημαντικό μέρος των ψηφοδελτίων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την είσοδο του κόμματος σε πιο έντονους προεκλογικούς ρυθμούς.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός πόλος υποδοχής στελεχών από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη στρατηγική δεν στερείται δυσκολιών, καθώς η ενσωμάτωση προσώπων με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές προκαλεί συζητήσεις για τα κριτήρια της διεύρυνσης και για το κατά πόσο οι μεταγραφές μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική εκλογική ενίσχυση.

ΣΥΡΙΖΑ: Προσδοκίες για νέα διεύρυνση της ΚΟ

Στην Κουμουνδούρου, από την άλλη πλευρά, η διαδικασία παραιτήσεων ανεξάρτητων βουλευτών προς την ΕΛΑΣ αντιμετωπίζεται και ως ευκαιρία κοινοβουλευτικής ενίσχυσης.

Παρά την εξέλιξη αυτή, στον ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστούν ότι οι νέες παραιτήσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα θα επιτρέψουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η στάση των επιλαχόντων βουλευτών, καθώς δεν θεωρείται δεδομένο ότι όλοι όσοι θα καταλάβουν τις κενές έδρες θα επιλέξουν να παραμείνουν στην Κουμουνδούρου.

Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση της κοινοβουλευτικής δύναμης θα αποτελούσε μια θετική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιχειρεί να αποδείξει ότι έχει ενισχύσει την πολιτική και οργανωτική του υπόσταση.

Άλλωστε, η εκλογική προετοιμασία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση της ηγεσίας του κόμματος, είναι έτοιμο το 65% των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Παράλληλα, προγραμματίζονται νέες περιοδείες και εκδηλώσεις για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, ενώ η Κουμουνδούρου επιδιώκει να ενισχύσει την οργανωτική της παρουσία στην περιφέρεια.

Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει είναι ότι, παρά τις μεταγραφές και τις απώλειες στελεχών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε διαδικασία αποσύνθεσης, αλλά προετοιμάζεται αυτόνομα για την εκλογική αναμέτρηση.

Μεταγραφές χωρίς πολιτική

Πέρα από τις αριθμητικές μεταβολές στις κοινοβουλευτικές ομάδες, η συνεχής κινητικότητα αναδεικνύει και το παράδοξο της σημερινής κατάστασης στην Κεντροαριστερά.

ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται να ανταγωνίζονται για την εκπροσώπηση του ίδιου, σε μεγάλο βαθμό, εκλογικού ακροατηρίου, ενώ την ίδια στιγμή στελέχη που μέχρι πρόσφατα συμμετείχαν στον έναν σχηματισμό βρίσκουν πολιτική στέγη σε κάποιον από τους άλλους.

Έτσι, η πολιτική αντιπαράθεση συνυπάρχει με μια διαρκή εναλλαγή προσώπων, κατά την οποία οι μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών φαίνεται να έχουν περισσότερο να κάνουν με προσπάθεια προσωπικής πολιτικής επιβίωσης του καθενός και λιγότερο με ιδεολογικές και πολιτικές προτεραιότητες.

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