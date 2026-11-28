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Την εμπειρία της με την πυθαγόρεια διατροφή περιέγραψε η Θεοφανία Παπαθωμά, χαρακτηρίζοντας ως «το πιο ωραίο που μπορείς να κάνεις» την αποχή από φαγητό και νερό για τρεις ημέρες. Το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου αναφέρθηκε τόσο στη συγκεκριμένη διατροφική πρακτική όσο και σε καθοριστικές στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Αναφερόμενη στην πυθαγόρεια διατροφή και τη λεγόμενη «ξηρασία», η Θεοφανία Παπαθωμά σημείωσε ότι της έχει τύχει να μείνει τρεις ημέρες χωρίς φαγητό και νερό, συστήνοντας την εμπειρία ανεπιφύλακτα. Όπως τόνισε, αυτό που ομορφαίνει είναι οι καλές σκέψεις και η καλοσύνη στην ψυχή, ενώ διευκρίνισε ότι η πυθαγόρεια διατροφή περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, όπως αβοκάντο και ανανά.

Ο τοκετός στο σπίτι και η σχέση με το σώμα της

Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης την εμπειρία της από τη γέννηση του τρίτου παιδιού της στο σπίτι με τη βοήθεια μαίας, επισημαίνοντας ότι δεν ένιωσε φόβο κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Όπως αφηγήθηκε, η μαία τηλεφωνούσε ρωτώντας πότε να έρθει και εκείνη τη φώναξε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φτάσει στην πόρτα χωρίς να υπάρχει κάποιος να της ανοίξει λόγω του σκύλου που φοβόταν να μπει, μπαίνοντας τελικά στα τελευταία πέντε λεπτά. Η κ. Παπαθωμά υπογράμμισε ότι δεν φοβήθηκε επειδή ακούει και αντιλαμβάνεται το σώμα της, προσθέτοντας πως εάν γύριζε τον χρόνο πίσω, θα έκανε την ίδια επιλογή από το πρώτο της παιδί, καθώς απλώς δεν είχε ψάξει ή γνωρίσει νωρίτερα αυτόν τον δρόμο.

Η παύση από την υποκριτική και η μητρότητα

Τέλος, η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε για την περίοδο που έκανε παύση από την υποκριτική προκειμένου να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, σημειώνοντας ότι δεν ένιωσε πίεση ή άγχος για την επαγγελματική της πορεία.

Όπως ανέφερε, ο δρόμος της στην υποκριτική άνοιξε χωρίς να το επιδιώξει έντονα, καθώς δεν έχει κάνει ποτέ κάστινγκ στη ζωή της παρά μόνο με τον Μανούσο, γεγονός που την απάλλαξε από την αγωνία και τη μανία της καριέρας. Για εκείνη, όπως τόνισε, προτεραιότητα ήταν να μεγαλώσει το παιδί της χωρίς να θέλει να το αφήσει.

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