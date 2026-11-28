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Έναν ασυνήθιστο επισκέπτη υποδέχθηκε το διεθνές αεροδρόμιο του Ταλίν, στην Εσθονία, όταν μια νεαρή αλεπού κατάφερε να εισχωρήσει στις εγκαταστάσεις του και να περιηγηθεί στον χώρο διαχείρισης των αποσκευών, ανεβαίνοντας ακόμη και στον κυλιόμενο ιμάντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026, ωστόσο οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δημοσιοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Εσθονίας (ERR), προκαλώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, το οποίο παραχώρησε το ίδιο το αεροδρόμιο στο εσθονικό μέσο ενημέρωσης, διακρίνεται η αλεπού να εξερευνά τον χώρο παραλαβής αποσκευών και να κάνει μια απρόσμενη βόλτα στον κυλιόμενο ιμάντα.

Η αλεπού μπήκε από την πλευρά του αεροδιαδρόμου

Όπως αποκάλυψε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Εσθονίας η Μάργκοτ Χολτς, υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας του αεροδρομίου του Ταλίν, το ζώο δεν εισήλθε από την κεντρική είσοδο του επιβατικού σταθμού, αλλά από την πλευρά του αεροδρομίου όπου πραγματοποιούνται οι πτητικές δραστηριότητες.

Η ίδια διευκρίνισε ότι τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπήρχαν επιβάτες από αφίξεις στον χώρο των αποσκευών, με αποτέλεσμα η αλεπού να περιφέρεται ανενόχλητη, μέχρι να γίνει αντιληπτή από εργαζομένους.

«Τελικά, αυτή τη φορά δεν κατάφερε να ταξιδέψει με αεροπλάνο», σχολίασε με χιούμορ η εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Η επιχείρηση για την απομάκρυνσή της

Σύμφωνα με τον Σιμ Πάλου, υπεύθυνο επικοινωνίας του Βόρειου Κέντρου Διάσωσης της Εσθονίας, στις 06:06 το πρωί της 16ης Νοεμβρίου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν για την παρουσία της αλεπούς στις εγκαταστάσεις.

Η υπηρεσία διάσωσης του αεροδρομίου είχε ήδη επιχειρήσει να περιορίσει το ζώο, προτού ζητήσει τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες από το κέντρο του Ταλίν, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας ειδική θηλιά περισυλλογής ζώων και μια κουβέρτα, κατάφεραν να πιάσουν την αλεπού και να την τοποθετήσουν σε κλουβί μεταφοράς.

Στη συνέχεια, τη μετέφεραν σε φυσικό περιβάλλον, όπου την απελευθέρωσαν.

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