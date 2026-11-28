Kαταναλωτές δαπάνησαν συνολικά 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια την Black Friday, ποσό που ξεπερνά τις περσινές δαπάνες κατά 11,1%, καθώς σημειώθηκε αύξηση σε αγορές ηλεκτρονικών ειδών και παιχνιδιών, σύμφωνα με στοιχεία της Adobe Analytics.

Τα ποσά αυτά ξεπέρασαν ελαφρώς την αρχική πρόβλεψη της Adobe για δαπάνες ύψους περίπου 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς λιανοπωλητές προσέφεραν εκπτώσεις σε είδη ένδυσης και οικιακές συσκευές, σε μια προσπάθεια να δελεάσουν Αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίοι πιέζονται από τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Η φετινή εορταστική περίοδος αναμένεται να χαρακτηριστεί από την προσπάθεια των καταναλωτών να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον προϋπολογισμό τους, αναζητώντας προσφορές και χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να συγκρίνουν προσεκτικά τις τιμές.

Καταναλωτές στρέφονται επίσης στην επιλογή «αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα» (buy now, pay later), η οποία αναμένεται να συνεισφέρει 1,09 δισεκατομμύρια δολάρια στις διαδικτυακές δαπάνες κατά τη διάρκεια της Cyber ​​Monday —αύξηση 5,3% σε σχέση με πέρυσι— σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις της Adobe Analytics.

Σύμφωνα με την έκθεση της Adobe, κατά τη διάρκεια της Black Friday, βιντεοπαιχνίδια και τα ηλεκτρονικά προϊόντα ξεχώρισαν, ενώ οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν επίσης τις προσφορές για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης, όπως προϊόντα καθαρισμού σπιτιού, είδη για κατοικίδια και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.