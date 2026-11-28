Snapshot Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών από την ημέρα που ο κ. Τασούλας ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από πρόσκληση του κ. Ερντογάν, σε μια κίνηση ανταπόδοσης στην ευγενική πρωτοβουλία του Έλληνα Προέδρου, ο οποίος είχε ζητήσει τηλεφωνική επικοινωνία ενόψει της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας πραγματοποιεί προσκυνηματική επίσκεψη στην Πόλη έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με αφορμή τη θρονική εορτή του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, τη Δευτέρα (30/11). Στο ταξίδι του τον συνοδεύουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και οι υφυπουργοί Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γιάννης Λοβέρδος.

Μετά το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί στον αύλειο χώρο ο μητροπολίτης Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας κ. Γρηγόριος, ενώ θα ακολουθήσει δοξολογία επί της υποδοχής του. Ακολουθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Τασούλα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα.

Την Κυριακή, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα επισκεφθεί τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου θα ξεναγηθεί στις ανακαινισμένες αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, στο αμφιθέατρο και στη βιβλιοθήκη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου - Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», εκδήλωση στην οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε συνάντηση με προκαθημένους των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων: τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’ και τον Πατριάρχη Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ κ.κ. Θεόφιλο Γ’.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, με τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Τασούλα στη θεία λειτουργία στο Φανάρι, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, προτού αναχωρήσει για την Αθήνα.

Διαβάστε επίσης