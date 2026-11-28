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Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πλήρη στήριξη που παρείχε στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, κατά την ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος.

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ότι «κάλυψε πλήρως τις σκανδαλώδεις πρακτικές διασπάθισης του δημοσίου χρήματος» που αποδίδει στον κ. Χατζηγιαννάκη.

«Πήρε αγκαλιά τη διαφθορά», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά την επιχειρηματική ιδιότητα του Γραμματέα της ΕΛΑΣ, αλλά τις διαδικασίες ανάθεσης έργων στον Δήμο Στυλίδας.

«Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κύριε Τσίπρα, δεν ελέγχεται πολιτικά γιατί "έκανε γιάφκα της ΕΛΑΣ τα γραφεία του", αλλά γιατί σε μια σειρά από έργα του Δήμου Στυλίδας κατέβαζε μόνο εταιρείες δικών του συμφερόντων, οι οποίες τάχα "διαγωνίζονταν"», σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, θέτοντας το ερώτημα: «Ως μηχανικός πώς κρίνετε αυτές τις πρακτικές; Τις επικροτείτε απ’ ό,τι καταλάβαμε σήμερα».

Το ΠΑΣΟΚ προχωρά μάλιστα σε ευθεία σύγκριση του Αλέξη Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας: «Είστε ίδιος με τον κ. Μητσοτάκη. Ένας αδιαφανής μηχανισμός εξουσίας και διαπλοκής».

«Αντί να ψάχνετε φύλλο συκής για να κρυφτείτε επιτιθέμενος στο ΠΑΣΟΚ, τολμήστε να καθαρίσετε το κόμμα σας», καταλήγει η ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Αυτοανακηρυχθήκατε ο εντιμότερος αλλά αποδειχθήκατε συνένοχος στη φαυλότητα. Από το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα, κατακτήσατε τα πρωτεία στο ηθικό μειονέκτημα».

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