Snapshot Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Θεσσαλονίκης από την εξαφάνιση ενός 64χρονου.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Ζιώγα ο οποίος εξαφανίστηκε στις 23 Νοεμβρίου, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σήμερα και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Ο άνδρας έχει ύψος 1.65μ και βάρος 80 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο τζιν παντελόνι, μαύρο μπουφάν με άσπρη λεπτομέρεια στο φερμουάρ και γούνινη κουκούλα, και κόκκινη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

Διαβάστε επίσης