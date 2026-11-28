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Ο Αντώνης Καρπετόπουλος ραδιοφωνικό ταίρι επί χρόνια του Αντώνη Πανούτσου αποχαιρετά με ένα πολύ συγκινητικό κείμενο τον φίλο και συνάδελφό του, ο οποίος πέθανε χθες ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία.

Μετά από μάχη στην ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κατέληξε σε ηλικία 78 ετών. Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου τον περασμένο Αύγουστο και η κατάσταση της υγείας του ήταν εξ αρχής κρίσιμη.

Οι γιατροί, εξετάζοντας την κλινική του εικόνα, υποψιάστηκαν εγκεφαλίτιδα, μια φλεγμονή του εγκεφάλου που μπορεί να προκληθεί από διάφορους ιούς.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, στο κείμενό του στο προσωπικό του ιστολόγιο μιλά για τον εκλιπόντα φίλο του και τον αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια, ενώ έκανε και την αποκάλυψη για τις οπαδικές πεποιθήσεις του Αντώνη Πανούτσου.

«Α, και ήταν Ολυμπιακός»

Στο χαρακτηριστικό απόσπασμα στο blog του αναφέρει: «Α και ήταν Ολυμπιακός. Και μια τελευταία επιθυμία του είναι λίγη από την στάχτη του να πεταχτεί στο Καραϊσκάκη. Όπως έλεγε κι ο Γιώργος Λούβαρης όταν τον συναντούσε τυχαία "άλλο είναι οι Ολυμπιακοί που το 'χουν επάγγελμα κι άλλο οι παλιοί Ολυμπιακοί που το 'χουν ανάγκη" Το 'χε ανάγκη...».

Η ανάρτηση του Καρπετόπουλου

Στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Ο Αντώνης Πανούτσος δεν θα ήθελε να γράψω τίποτα για αυτόν και το ξέρω. Κάποτε είχε πει ότι αν φύγει κάποιος μια καλή φωτογραφία φτάνει: είχε πάρει μια φωτογραφική μηχανή και έβγαζε σε όλους μας φωτογραφίες σε περίπτωση που χρειαστούν - δεν κάνω πλάκα. Απο την άλλη μου ήταν δύσκολο και γράψω και να μην γράψω. Οταν ξαναβρεθούμε ελπίζω να με συγχωρέσει...».

Όλο το κείμενο του Καρπετόπουλου για τον Πανούτσο

Αντίο φίλε...

Χθες έριξα μια ματιά σε διάφορες αναρτήσεις που γίνανε στα Social Media για τον Αντώνη Πανούτσο στην είδηση της φυγής του. Όχι τόσο σε αυτές που έγιναν από συναδέρφους (στην δουλειά όλοι τον ξέρανε και όλοι τον εκτιμούσαν) αλλά αυτές που έκαναν άνθρωποι που τον είχαν γνωρίσει κομμάτι τυχαία, άνθρωποι απλοί που έχουν πιεί πχ ένα καφέ μαζί του. Ολοι έβγαζαν μια θλίψη που έφυγε, αλλά και μια χαρά λέγοντας ότι τον γνώρισαν. Γιατί ένα από τα πολλά ιδιαίτερα του σχεδόν μυθιστορηματικού χαρακτήρα του ήταν κι αυτό: να σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ ωραία που τον γνώρισες. Κάπως έτσι είχα αισθανθεί κι εγώ όταν τον γνώρισα στα μέσα της δεκαετίας του ’90 στο Φίλαθλο. Δεν έμοιαζε με κανένα του χώρου. Είχε πάντα κάτι να πει. Είχε χιούμορ βιτριολικό. Του άρεσε να γυρνάει τις νύχτες με την μηχανή του την Αθήνα. Και σε όποιον τον γνώριζες, καταλάβαινες ότι ένιωθε πως σου χρωστάει χάρη.

Χάρη σε αυτόν

Από όλα τα πολλά που κάναμε με τον Πανούτσο κρατάω κυρίως αυτά που κάναμε χωρίς να έχουν την δυνατότητα να τα δουν άλλοι – τα εκτός δουλειάς και δεν το λέω γιατί ήταν πιο σημαντικά από τα άλλα. Απλά πολλές φορές ένιωθα ότι είχα την τύχη να ζω μαζί του ιστορίες που θα ήθελαν να ζήσουν κι άλλοι πολλοί – κι ήταν αυτό ένας τρόπος του Πανούτσου να με κάνει να αισθάνομαι τυχερός χωρίς να το ξέρει. Ξεκίνησα να γράφω μερικές τέτοιες σκηνές αλλά τις έσβησα. Από φόβο πως αν τις εξομολογηθώ θα μου λείψουν και δεν θέλω να συμβεί αυτό γιατί είναι η αληθινή κληρονομιά που μου άφησε. Θα κρατήσω επίσης την αιώνια συμβουλή του ότι καλύτερα να είσαι από κάποιους ακατανόητος παρά να πνίγεσαι από την σοβαροφάνεια. Χάρη σε αυτόν ανοίξαμε κάποτε μια εκπομπή φορώντας κιμονό, μιλάγαμε για το Αγγλία – Γερμανία φορώντας περούκες, λανσάραμε τα μπλουζάκια με τα «σχόλια – στάμπες», διαβάζαμε στον αέρα ποιήματα που έγραψε ο Χατζηδάκις για τον Τζορτζ Μπεστ, συζητήσαμε πολύ σοβαρά για βίους Αγίων και έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές για τον Ζιοβάνι, τον Ρεχάγκελ, τον Ντε Νίρο – κάναμε δηλαδή πολλά που πριν από μας δεν γίνονταν και που χωρίς αυτόν δεν θα είχαν γίνει ίσως ποτέ.

Αντιφάσεις και αγάπες

Ο Πανούτσος ήταν περίπου αυτό που έβλεπε ο κόσμος – και το βασικό σε αυτό είναι το «περίπου». Παρότι αληθινά ανοιχτό βιβλίο είχε πάντα μια πλευρά που υπήρξε άγνωστη σε όλους μας – ακόμα και σε μένα. Κυρίως ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβεις πως προέκυψε ως προσωπικότητα, δηλαδή τι ήταν αυτό που συνέδεε μια σειρά από ενδιαφέροντα αντιφατικά στα οποία ήταν δοσμένος, αλλά και μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία δεν ήταν εύκολο να βρεις σε άνθρωπο. Αγαπούσε την ιστορία με πάθος – υπάρχει μια συζήτησή του στο Youtube με τον Ηλία Μαγκλίνη για τους Ναπολεόντιους Πολέμους που δεν ξέρω αν υπάρχουν πενήντα άνθρωποι στην Ελλάδα που μπορούν να την κάνουν. Την ίδια στιγμή μάζευε γραμματόσημα και στρατιωτάκια. Κατέβαινε στο Μοναστηράκι για να αγοράσει αγγλικά βιβλία που μπορεί να πουλούσε κάποιος σε ένα κιόσκι υπαίθριο ή αγόραζε του κόσμου τα βιβλία από την Αmazon και την ίδια στιγμή έπαιζε ηλεκτρονικά μετά μανίας. Του άρεσε ο Τζίμι Μπάφετ και το Margaritaville, τα «καρεκλάδικα των 80’ς», ο Σαββόπουλος, ο Μητσιάς, και η «γυναικά του Πατόκου», αλλά και ο Σπύρος Ζαγοραίος, η Αλέκα Κανελίδου και ο Σταμούλης ο Λοχίας. Και το Χριστινάκι. Που έχουμε αναλύσει στο ράδιο καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ο Σταμούλης ήταν ΠΑΣΟΚ πριν εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ και το άλλο ήταν ο ελληνικός ύμνος του ομαδικού σεξ. Μπορούσε να σου μιλάει επί ώρες για το πως άλλαξαν την δεκαετία οι κανονισμοί του μπέιζμπολ αλλά την ίδια στιγμή τρελαινόταν και με τις ιστορίες του Νίκου Αναστόπουλου. Ηταν ένας καταπληκτικός γραφιάς – αναμφισβήτητα ο πιο προικισμένος της γενιάς του – και την ίδια στιγμή αρνιόταν να γράψει ένα βιβλίο παρόλο που του το ζητούσαν. Ηταν ροκάς αληθινός γιατί τα είχε ακούσει όλα, ήταν άθεος και ήταν και ταυτόχρονα δεξιός. Ισχύει για όλους το ότι «είμαστε οι αντιφάσεις μας». Αλλά στην περίπτωση του Πανούτσου δεν υπήρχαν αντιφάσεις. Ηταν σαν να έχεις να κάνεις με κάποιον που στην διαδρομή του φιλτράριζε τον κόσμο και κρατούσε ό,τι αγαπούσε. Και ήταν η αγάπη για την ζωή φυσικά που τον κράτησε πέντε μήνες στην εντατική. Και για πάντα νέο.

Το φίλτρο που λέγεται αγάπη

Είναι δύσκολο να πείσω κι όποιον τον ξέρει κι όποιον δεν τον ξέρει αλλά ο Πανούτσος χρησιμοποιούσε ηθελημένα ή άθελα (αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα…) την αγάπη του ως ένα είδος μοναδικού κριτηρίου που είχε να κάνει με όλα και όλους. Αγαπούσε τους ανθρώπους του «για θάνατο» κι αυτό φαινόταν κυρίως από το ότι όποιον τον απογοήτευσε τον έκοβε από την ζωή του άπαξ και δια παντός: οι άνθρωποι που αγαπάνε θεωρούν ότι η αγάπη είναι το πιο μεγάλο δώρο που μπορεί να σου κάνουν. Την Βιβή και την κόρη του την Αναστασία πχ τις αγαπούσε με τρόπο μοναδικό – δεν μπορώ να περιγράψω το πως έκανε για τα εγγόνια του.

Αλλά και ό,τι του τραβούσε την προσοχή ήθελε να το μάθει κι αν το μάθαινε το αγαπούσε με ένα τρόπο σπάνιο. Αγάπησε τη μουσική κι έγινε και ντι τζέι και ιδιοκτήτης μπαρ που έπαιζε μουσική ο ίδιος. Αγάπησε την δημοσιογραφία από τα 17 του που έγραφε στο ΦΩΣ κι έγινε μέχρι και εκδότης. Αγάπησε τις μηχανές κι έγραφε στο Μοτο του Χατζάρα, ένα από τα καλύτερα περιοδικά ever. Αγάπησε το ράδιο και δεν το άφησε μέρα. Αγάπησε το ποδόσφαιρο κι ήθελε να γίνει τερματοφύλακας όταν ήταν μικρός. Αγάπησε το τένις λόγω του Φέντερερ και πήγε κι έμαθε στα 65. Κι όταν άρχισε να ασχολείται με την πολιτική νιώθοντας ένα τρόμο πως η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρώπη κατέβηκε και υποψήφιος βουλευτής. Κι έζησε κι αυτή την περιπέτεια (μια από τις λίγες που δεν ήμουν δίπλα του) με τον δικό του τρόπο. Για να μην το ξεχάσω: και την τηλεόραση την αγαπούσε με τον τρόπο του. Το 2002 μετά το Τόρα Τόρα Τόρα ο τότε πρόεδρος της ΕΡΤ μας είπε πως δεν μπορεί να κάνουμε ένα σουξέ και μετά να ξαναπάμε στην Νova και ότι μπορούμε να του ζητήσουμε ό,τι θέλουμε. Εγω του είπα να κάνω μια εκπομπή που θα λέγετε το «Δεν αντέχεται το 50-50» που δεν μπορούσα να του εξηγήσω τι θα είναι. Ο Πανούτσος είπε «θα αναστήσουμε την Αθλητική Κυριακή» - τότε ήταν κομμένη γιατί δεν την έβλεπε κανείς. Του είπα ότι θα μας κυνηγάνε για αυτά που θα λέμε. Μου είπε ότι όταν μιλάμε για τηλεόραση πρέπει να κάνουμε αυτά που αγαπούσαμε, ακόμα κι όταν τα έκαναν άλλοι. Γιατί είναι λίγα. Και τα αγαπήσαμε πολύ.

Ο νονός πολλών

Δεν ξέρω τι να γράψω κι όλα αυτά τα γράφω από μια εσωτερική υποχρέωση – συγχωρείστε μου την αδυναμία και την αμηχανία. Ο Πανούτσος δεν θα ήθελε επικήδειους, αφιερώματα, κι όλα αυτά τα αντίο που όλοι όσοι τον αγαπάμε σκεφτήκαμε. Θα ήθελε να τον θυμόμαστε όταν συντονιζόμαστε στο Σπορ ΦΜ από τις 12 μέχρι τις 2, θα ήθελε να τον θυμόμαστε όταν περνάμε από το Jimmy’s στη Βαλαωρίτου. Θα ήθελε να τον αγαπάνε κι όσοι τους βάφτισε με προσωνύμια. Χάρη σε αυτόν ο Αναστόπουλος έγινε «Αλενατόρε» κι εγώ ο «επίδοξος βιογράφος», ο Ντέμης απέκτησε «Ντεμοτεχνείο», ο Θόδωρος Θεοδωρίδης έγινε «Τέο» και «Πρίγκιπας του Λουξεμβούργου», ο φίλος του Δημητρης Μελισσανίδης «Τσιμεντέν», ο Τακης Λεμονής «Sir Takis», o μακαρίτης Μάκης Ψωμιάδης «Big Mac» - «σε ακούω, σε βλέπω, σε παρακολουθώ» του χε πει μια φορά για να του απαντήσει ο Πανούτσος ότι θα ένιωθε λίγο καλύτερα αν έλειπε το τρίτο. Χάρη σε αυτόν τα μεσημέρια μας έγιναν πιο ενδιαφέροντα, πιο διασκεδαστικά, λιγότερο βαρετά.

Εφυγε και με άφησε με απορίες που δεν θα λυθούν ποτέ. Ηθελε όντως όταν ήταν παιδάκι να του πάρει ο ναυτικός μπαμπάς «μια ταριχευμένη αρκούδα» για να παίζει; Τι έκανε στις ΗΠΑ και κυρίως στο Μαρόκο όπου έμεινε για λίγο; Ηξερε τον Φασμπίντερ ή έκανε πλάκα; Τα είχε με την Φλέρη Νταντωνάκη ή το λεγε για να ψαρώνει τον Πάνο τον Παπαδόπουλο που έλεγε ότι μια μέρα θα μπει κάποιος στο ΒΗΜΑ θα τον αγκαλιάσει και θα τον πει «πατέρα»; Επαιζε πραγματικά σκάκι με ένα Ινδό στο Ιντερνετ τις εποχές που εμείς δεν ξέραμε τι είναι; Όλα αυτά και άλλα τόσα θα μου τα εξηγήσει πιθανότατα σε μια άλλη ζωή, πάλι μεσημεριάτικα από τις 12 μέχρι τις 2. Εντάξει όχι στις 12 ακριβώς - για τον Πανούτσο μιλάμε…

Α και ήταν Ολυμπιακός. Και μια τελευταία επιθυμία του είναι λίγη από την στάχτη του να πεταχτεί στο Καραϊσκάκη. Όπως έλεγε κι ο Γιώργος Λούβαρης όταν τον συναντούσε τυχαία «άλλο είναι οι Ολυμπιακοί που το χουν επάγγελμα κι άλλο οι παλιοί Ολυμπιακοί που το ΄χουν ανάγκη». Το χε ανάγκη...»

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