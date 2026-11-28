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Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Λιάκου.

Η Χαριλάου Τρικούπη αποδίδει την παραίτηση του υφυπουργού στην κοινωνική κατακραυγή και την πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας στο Μέγαρο Μαξίμου ότι επί μία εβδομάδα διατηρούσε τον κ. Λιάκο στο υπουργικό συμβούλιο χωρίς χαρτοφυλάκιο, επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του.

«Η παραίτησή του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη.

«Το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά, από όπου και αν προέρχεται, με στόχο την πολιτική αλλαγή που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία

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