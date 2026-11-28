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Δέκα άτομα συνελήφθησαν την Παρασκευή 27/11 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης, καθώς παρείχαν υπηρεσίες φύλαξης σε επιχειρήσεις και ξενοδοχεία, χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες άδειες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της αστυνομίας συνελήφθησαν έξι άνδρες και τέσσερις γυναίκες, δύο εκ των οποίων είναι και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ενώ τα υπόλοιπα οχτώ άτομα είναι εργαζόμενοι. Όπως διαπιστώθηκε, φορούσαν ειδικές στολές με τα διακριτικά τριών διαφορετικών εταιρειών φύλαξης, χωρίς να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, ενώ στις εμπλεκόμενες εταιρείες φύλαξης θα επιβληθούν και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διοικητικές κυρώσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες (27.11.2026) σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου δέκα (10) ημεδαποί (6 άντρες και 4 γυναίκες) για παραβάσεις Νόμου περί λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων και στοχευμένων δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν οχτώ (8) ημεδαποί εκ των συλληφθέντων, να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας φορώντας στολή και διακριτικά τριών διαφορετικών επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στερούμενοι προβλεπόμενης άδειας από την αρμόδια αρχή. Επιπλέον συνελήφθησαν 65χρονος και 54χρονη ως Νόμιμοι Εκπρόσωποι εν λόγω επιχειρήσεων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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