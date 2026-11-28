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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Στυλίδα Λαμίας, όταν ξέσπασε φωτιά μέσα σε μονοκατοικία όπου βρίσκονταν δύο ανήλικοι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το lamiareport, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 03:00 το πρωί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στον ισόγειο όροφο μεζονέτας. Εκεί κοιμόντουσαν ο 17χρονος γιος της οικογένειας μαζί με έναν φίλο του που φιλοξενούνταν και δεν κατάλαβαν τη φωτιά.

Οι πυκνοί καπνοί γέμισαν το εσωτερικό του σπιτιού με αποτέλεσμα τα δύο παιδιά να τους εισπνεύσουν και να χάσουν τις αισθήσεις τους. Ο πατέρας της οικογένειας αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και έσπευσε στο δωμάτιο, βγάζοντας τα δύο παιδιά έξω σε λιπόθυμη κατάσταση.

Μάλιστα, ο ίδιος τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ εισέπνευσε και αυτός αρκετό καπνό.

Και τα δύο παιδιά αρχικά διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας, όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύονται εκτός κίνδυνου.

Στα Επείγοντα του νοσοκομείου πήγε και ο πατέρας προληπτικά για τις πρώτες βοήθειες.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, με την τελευταία να διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που παραλίγο να αποβεί μοιραία για τη ζωή δύο 17χρονων παιδιών.

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