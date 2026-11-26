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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε δωμάτιο διαμερίσματος στην οδό Ανδρομάχης, στην Καλλιθέα, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου στολισμού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον χώρο. Η ένοικος αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, προτού αυτή επεκταθεί σε άλλους χώρους του διαμερίσματος.

Για την ένοικο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξε ανησυχία λόγω εισπνοής καπνού και της αναστάτωσης που προκλήθηκε. Οι διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.