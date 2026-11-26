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Θύμα εξαπάτησης έπεσε ένας γνωστός καταστηματάρχης από «μαϊμού» ντελίβερι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο καταστηματάρχης, ο δράστης εμφανίστηκε ως διανομέας γνωστής πλατφόρμας delivery και εξαπάτησε τον υπάλληλο του με ένα ευφάνταστο τρόπο. Ο θύτης φαίνεται πως βρήκε τρόπο να ξεγελά καταστηματάρχες και υπάλληλους και να φεύγει με χρήματα, χωρίς να παραδίδει τίποτα.

Ένας από τους καταστηματάρχες μίλησε στο Mega, όπου περιέγραψε τι συνέβη στην δική του περίπτωση.

«Αυτός σε πρώτη φάση που μπήκε μέσα στο μαγαζί, μπήκε με διακριτικά της…, οπότε ο υπάλληλος, μπερδεύτηκε νομίζοντας ότι είναι κάποιος από πλατφόρμα. Αυτός λοιπόν μπήκε μέσα, ζήτησε "μου δίνεις είκοσι ευρώ; Αλλάξτε μου σε παρακαλώ είκοσι ευρώ". Κάνει ότι πάει να βγάλει από το πορτοφόλι, από τη μία τσέπη, ψάχνει στην άλλη. Σε καμία τσέπη τελικά δεν υπάρχει απ’ τις δύο. Κάνει ότι πάει να τα φέρει απ’ έξω γιατί έχει ξέχασε το πορτοφόλι, ανεβαίνει στο μηχανάκι και φεύγει», περιέγραψε.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό καθώς, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, λίγο αργότερα εμφανίστηκαν και άλλοι καταστηματάρχες που είχαν πέσει θύματα της ίδιας πρακτικής. Όπως φαίνεται ο άνδρας είχε καταφέρει να εξαπατήσει περισσότερες επιχειρήσεις, αποκομίζοντας χρήματα με τον ίδιο τρόπο.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς καταφέρνει να εμφανίζεται ως διανομέας και να πείθει τόσο εύκολα. Όπως καταγγέλλουν οι επαγγελματίες, εξοπλισμός με τα διακριτικά γνωστών πλατφορμών, όπως τσάντες, κράνη και ρούχα, πωλείται ακόμη και μέσω διαδικτυακών αγγελιών.

Έτσι, κάποιος μπορεί να αποκτήσει την εικόνα ενός πραγματικού διανομέα, χωρίς να έχει καμία σχέση με την εταιρεία, και να χρησιμοποιήσει αυτή την εμφάνιση για να παραπλανήσει ανυποψίαστους επιχειρηματίες.

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