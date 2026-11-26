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Θρίλερ σε εξέλιξη στην περιοχή του Γουδουρά Λασιθίου όπου περαστικός ήρθε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο εύρημα, όταν αντίκρισε τη σορό ενός άνδρα στην ακτή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο πολίτης ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου βρίσκεται αυτή την ώρα καθ’ οδόν προς το σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

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