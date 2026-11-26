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Με ένα εκτενές γραπτό ανακοινωθέν εννέα σημείων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκαν η πορεία του σχεδίου για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», οι πάγιες θέσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι ανοιχτές πολεμικές εστίες στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πέμπτο σημείο του ανακοινωθέντος στα ελληνοτουρκικά και την ευρύτερη θαλάσσια ζώνη του Αιγαίου καιτ ης Ανατολικής Μεσογείου. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει την εποικοδομητική και προσανατολισμένη σε λύσεις προσέγγισή της, βασισμένη στον διάλογο και τη διπλωματία, για τα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο στέλνει αυστηρό μήνυμα, τονίζοντας πως η αδιαπραγμάτευτη στάση της χώρας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, θα συνεχιστεί.

Την ανησυχία της τουρκικής ηγεσίας προκαλούν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις, όπως αποτυπώνεται στο όγδοο σημείο της ανακοίνωσης. Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις τόσο στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν. Το MGK εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο επέκτασης της ρωσοουκρανικής σύρραξης από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να εδραιωθεί ταχέως ένα ειρηνικό περιβάλλον, απαραίτητο για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα.

«Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και οργανωμένο έγκλημα

Στο πεδίο της εσωτερικής και διασυνοριακής ασφάλειας, το πρώτο σημείο της ανακοίνωσης καταγράφει την ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται εντός και εκτός συνόρων απέναντι σε κάθε απειλή κατά της εθνικής ενότητας, της αλληλεγγύης και της επιβίωσης της χώρας, με ρητή αναφορά στις οργανώσεις PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS, καθώς και για τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις.

Σε συνέχεια αυτών, στο δεύτερο σημείο αξιολογήθηκαν η απτή πρόοδος και η τρέχουσα κατάσταση στις διαδικασίες που σχετίζονται με τους στόχους για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και μια «Ζώνη χωρίς τρομοκρατία». Όπως ανακοινώθηκε, οι πολύπλευρες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Νόμου για την Ενίσχυση της Εθνικής Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.

Αντίστοιχα σκληρή γραμμή χαράσσεται στο τρίτο σημείο για το οργανωμένο έγκλημα. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόοδο στον ασυμβίβαστο αγώνα κατά των εγκληματικών δικτύων και υπογράμμισε ότι δεν θα επιδειχθεί καμία ανοχή σε οργανώσεις που επιδιώκουν να διαταράξουν τη δημόσια τάξη, στοχοποιώντας την ειρήνη, την ευημερία, τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Επίθεση στο Ισραήλ και διπλωματία από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη

Οξύς είναι ο τόνος της Άγκυρας απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση. Στο έβδομο σημείο του κειμένου επισημαίνεται ότι οι πολιτικές κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ, οι οποίες στοχεύουν την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία, εντείνουν την αστάθεια στην περιοχή. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους δρώντες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στις ειρηνευτικές διαδικασίες να υιοθετήσουν πιο αποφασιστική στάση έναντι της ισραηλινής διοίκησης, κατηγορώντας την ότι επιμένει στην περιφρόνηση του δικαίου παρά τις υποχρεώσεις της.

Για τα άμεσα γειτονικά μέτωπα της Συρίας και του Ιράκ, στο τέταρτο σημείο τονίζεται η ανάγκη προώθησης της πολύπλευρης συνεργασίας σε όλους τους τομείς, με την Άγκυρα να δηλώνει πως θα εξακολουθήσει να εργάζεται με όραμα ένα ασφαλές, σταθερό, συμπεριληπτικό και ευημερούν μέλλον στην κοινή γεωγραφική περιοχή.

Αναφορά γίνεται και στη Βόρεια Αφρική, με το ένατο σημείο να εστιάζει στις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τη διασφάλιση της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη και την ευημερία του «αδελφού λιβυκού λαού». Τέλος, στο έκτο σημείο υπογραμμίζεται ότι η Τουρκία, έχοντας αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών από το Αζερμπαϊτζάν, θα προωθήσει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την ανάπτυξη της συνεργασίας στον τουρκικό κόσμο.

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