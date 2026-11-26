Snapshot Snapshot powered by AI

Δύο Ιταλοί πολίτες, τεχνικοί της Rheinmetall, σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ έπειτα από την αναχαίτιση ιρανικών drones που κατευθύνονταν προς εγκατάσταση στρατηγικής σημασίας της χώρας.

Την είδηση μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ANSA, επικαλούμενο δικές του πληροφορίες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και δύο ακόμη άτομα, ένας πολίτης του Κουβέιτ και ένας Πακιστανός, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ, Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Οταγιάν, σε ανακοίνωση που αναδημοσιεύθηκε από τον λογαριασμό του στρατού της χώρας στην πλατφόρμα X.

«Μεταφέρθηκαν σε ένα από τα νοσοκομεία για να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ σημειώθηκαν και υλικές ζημιές», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Κουβέιτ

Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν σήμερα εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, όπως ανακοινώθηκε από τον επίσημο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, συνταγματάρχη Σαούντ Αμπντ Ελ-Αζίζ Ελ-Ατγουάν.

Η εγκληματική, όπως χαρακτηρίστηκε από το υπουργείο, ιρανική επίθεση είχε ως στόχο ένα κρίσιμο σημείο. Η πτώση θραυσμάτων προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Πρόκειται για έναν Κουβεϊτιανό υπήκοο, δύο Ιταλούς και έναν Πακιστανό, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ καταγράφηκαν και υλικές ζημιές.

Σε διαρκή επιφυλακή ο στρατός

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική ηγεσία του Κουβέιτ επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της με υψηλή αποδοτικότητα. Σύμφωνα με τον Σαούντ Αμπντ Ελ-Αζίζ Ελ-Ατγουάν, οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα και μόνιμη εγρήγορση, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας της χώρας. Οι ενέργειες γίνονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των πολιτών όσο και των κατοίκων.

Διαβάστε επίσης