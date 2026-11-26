Μια διαφορετική επένδυση σε ακίνητα αποφάσισε να κάνει η 30χρονη Alice Delvar στη Γαλλία, αγοράζοντας μια έκταση 30 στρεμμάτων με λίμνη και δύο κατοικίες. Το σχέδιό της δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός σπιτιού μακριά από την πόλη. Θέλει να μετατρέψει το νέο της ακίνητο σε έναν χώρο φιλοξενίας, εργασίας και δημιουργίας, με πολλαπλές πηγές εσόδων.

Η αρχική τιμή της ιδιοκτησίας ήταν 398.000 ευρώ, ωστόσο η συμφωνία έκλεισε τελικά το 2026 στα 370.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα συμβολαιογραφικά έξοδα. Η έκταση βρίσκεται στην περιοχή Λοτ-ε-Γκαρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, και περιλαμβάνει δύο σπίτια: ένα μικρότερο, 70 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο κατοικεί η ίδια, και ένα μεγαλύτερο, 130 τετραγωνικών μέτρων, που προορίζεται για επαγγελματική αξιοποίηση.

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