Snapshot Snapshot powered by AI

Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ένας 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και επιχείρησε να διαφύγει, πετώντας ναρκωτικές ουσίες στο οδόστρωμα.

Όλα ξεκίνησαν στις 10:35, στη συμβολή της οδού Λαγουμιτζή με τη λεωφόρο Συγγρού. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα στον αναβάτη της μηχανής να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή επί της λεωφόρου Συγγρού.

Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός της μοτοσικλέτας πετούσε συσκευασίες -οι οποίες περιείχαν κατά πάσα πιθανότητα κοκαΐνη- κατά μήκος της διαδρομής, προσπαθώντας να ξεφορτωθεί το παράνομο φορτίο του.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για έναν Έλληνα υπήκοο, γεννημένο το 1992.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος διακομίστηκε προληπτικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο 34χρονος συλληφθείς.

Διαβάστε επίσης