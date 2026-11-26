Μπορεί να έχεις ήδη βρει την τηλεόραση που ταιριάζει στο σαλόνι για να απολαμβάνεις τις ταινίες που επιλέγεις σαν να είσαι στον κινηματογράφο, το laptop που καλύπτει τις ανάγκες σου ή εκείνο το smartphone με την πολύ καλή κάμερα, το οποίο δεν θα χρειάζεται να το φορτίζεις δύο φορές τη μέρα. Έπειτα από μήνες που τέτοιες αγορές είχαν μείνει στο καλάθι, ήρθε επιτέλους η ώρα να τις πραγματοποιήσεις σε αυτό το Black Friday season.

Για να κάνεις μια πραγματικά έξυπνη αγορά, δεν αρκεί μόνο να ξέρεις τι ψάχνεις και να έχεις κάνει τον προγραμματισμό σου. Φέτος ο Κωτσόβολος σε κάνει μάστερ της Black Friday με 3 έξυπνα hacks που μπορούν να σε βγάλουν πραγματικά κερδισμένο. Πάμε να τα δούμε;

Hack #1: Ανακάλυψε αποκλειστικές προσφορές και επιπλέον προνόμια… πέρα από τις προσφορές

Το myK premium είναι το πρόγραμμα προνομίων από τον Κωτσόβολο στο οποίο μπορείς να γίνεις μέλος για να αποκτήσεις αυτά που θες και κάτι παραπάνω. Για την ακρίβεια, τα μέλη του απολαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές σε εκατοντάδες προϊόντα και επιπλέον προνόμια ενώ έχουν και πρόσβαση σε προσφορές πριν απ’ όλους. Αν λοιπόν είσαι μέλος του προγράμματος προνομίων του Κωτσόβολου και έχεις καταλήξει, για παράδειγμα, στο laptop που θα αγοράσεις την Black Friday, συνδέσου στο myK προφίλ σου και επωφελήσου από ειδικές τιμές.

Hack #2: Δοκίμασε να διαμορφώσεις την τιμή προς όφελός σου

Ας υποθέσουμε ότι έχεις εντοπίσει το smartphone που θες να αγοράσεις την Black Friday και η τιμή του είναι ήδη ελκυστική. Ωραία, αλλά τι θα έλεγες αν μπορούσες να πετύχεις ένα ακόμα καλύτερο deal; Δεν είναι υποθετική ερώτηση καθώς, ναι, μπορείς να διαμορφώσεις εσύ την τιμή προς όφελός σου χάρη στο Deal Maker του Κωτσόβολου. Πώς; Πολύ απλά: Βρες τα επιλεγμένα προϊόντα με την ειδική σήμανση «DEAL MAKER» και μπες στο chat για να προτείνεις τη δική σου τιμή και να τη διαπραγματευτείς ώστε να πετύχεις μια συμφωνία που σε συμφέρει. Ξέρεις, κάποιες φορές το καλύτερο deal δεν είναι αυτό που απλώς βρίσκουμε, αλλά αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε.

Hack #3: Βρες τον τρόπο πληρωμής που σε διευκολύνει

Έχεις κάνει την έρευνα αγοράς σου, έχεις βρει αυτό που θες και έχεις πετύχει μία καλύτερη τιμή. Αυτό που μένει πριν ολοκληρώσεις την αγορά σου είναι ένα ακόμα βήμα: Η πληρωμή. Μπορεί να φαίνεται standard σε σύγκριση με την τιμή, όταν όμως πρόκειται για μια μεγάλη αγορά, όπως μια τηλεόραση, η ευελιξία στην πληρωμή μπορεί να είναι τόσο σημαντική όσο και η προσφορά καθαυτή. Με το SplitPay* του Κωτσόβολου μπορείς να συνδυάσεις έως και 3 διαφορετικούς τρόπους πληρωμής σε μία αγορά, είτε online είτε σε φυσικό κατάστημα, για να πραγματοποιήσεις την αγορά σου με τρόπο που μπορείς να την υποστηρίξεις καλύτερα οικονομικά.

Στον Κωτσόβολο, η Black Friday γίνεται πιο εύκολη από ποτέ! Με έξυπνους τρόπους πληρωμής, μοναδικά προνόμια και hacks που κάνουν τη διαφορά, έχεις όλα τα εργαλεία για να αποκτήσεις όσα θέλεις, με τον τρόπο που σε εξυπηρετεί καλύτερα. Ανακάλυψε τα και κάνε τις αγορές σου πραγματικά συμφέρουσες!

*SplitPay: δυνατότητα εξόφλησης παραγγελίας με 2 έως 3 διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.