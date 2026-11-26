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Ένα σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, εξετάζουν οι αρχές του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ζευγάρι από χωριό στην περιοχή της Τριχωνίδας, φέρεται να εξέδιδε την κόρη του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 10 άτομα από την περιοχή, όλοι εκ των οποίων έχουν προσαχθεί από τις Αρχές.

Το θύμα έχει μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Οι γονείς της κοπέλας, η οποία φέρεται να είναι 15 ετών, έχουν συλληφθεί για άλλη υπόθεση.

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