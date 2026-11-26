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Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογειων στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Αμπελοκηπων, φέρνει στο φως το Newsbomb.

Ο μοτοσικλετιστής, όπως φαίνεται και στο βίντεο, διέσχισε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, επιχειρώντας να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με ταξί.

Ο μοτοσικλετιστής έχει τραυματιστεί και έχοντας τις αισθήσεις του τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο περνούσε τυχαία από το σημείο, το σταμάτησαν περαστικοί και το πλήρωμά του, προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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