Αμπελόκηποι: Σκληρό βίντεο - Η στιγμή που ταξί παρασέρνει μοτοσικλετιστή
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
SnapshotSnapshot powered by AI
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογειων στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Αμπελοκηπων, φέρνει στο φως το Newsbomb.
Ο μοτοσικλετιστής, όπως φαίνεται και στο βίντεο, διέσχισε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, επιχειρώντας να κάνει αναστροφή και συγκρούστηκε με ταξί.
Ο μοτοσικλετιστής έχει τραυματιστεί και έχοντας τις αισθήσεις του τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο περνούσε τυχαία από το σημείο, το σταμάτησαν περαστικοί και το πλήρωμά του, προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
Δείτε τα βίντεο
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση 25/11: Ποιο κεντρικό δελτίο ειδήσεων προτίμησε το κοινό
13:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων
12:30 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Black Friday: 3 Hacks που πρέπει να ξέρεις για να κάνεις πιο έξυπνες αγορές
12:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρινάκης: Το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα
11:37 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Πώς «δίνεις» έτσι τους συνεργάτες σου;
10:26 ∙ LIFESTYLE