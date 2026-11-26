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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, όταν πλοίο, το οποίο μετέφερε 1,2 εκατ. λίτρα ντίζελ, βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Ίμπιζα.

Το «Med Emre», που έπλεε υπό μαλτέζικη σημαία, είχε αναχωρήσει από το ισπανικό λιμάνι της Αλγεσίρας με προορισμό τη Βαρκελώνη. Νερό άρχισε να μπαίνει στο πλοίο και βυθίστηκε περίπου 25 μίλια βόρεια της Ίμπιζα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ελικοπτέρων της Θαλάσσιας Διάσωσης, έσπευσαν στο σημείο. Από τα 17 μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο, επτά μεταφέρθηκαν στην Ίμπιζα, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν και η σορός ενός ναυτικού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Can Misses, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα και οι περισσότεροι είχαν υποστεί υποθεσμία.

Πέντε ναυτικοί μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια για περίθαλψη, ενώ άλλοι πέντε βρίσκονται «σε καλή κατάσταση» σε σκάφος διάσωσης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ίμπιζα, Βικέντ Μάρι, δήλωσε σήμερα το πρωί: «Παρακολουθούμε στενά το ναυάγιο ενός σκάφους βορειοανατολικά της Ίμπιζα νωρίς σήμερα το πρωί. Ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στην περιοχή λόγω του κινδύνου θαλάσσιας ρύπανσης».

Οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών έλαβαν την πρώτη ειδοποίηση για την τραγωδία τα ξημερώματα στις 1:20 π.μ. Ο γενικός διευθυντής για θέματα έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων, Πάμπλο Γκαρίθ, δήλωσε ότι το σκάφος υπέστη ρήγμα, το οποίο οδήγησε στο ναυάγιο.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού της Ισπανίας έχει ενεργοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Θαλάσσια Ρύπανση. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει διαρροή καυσίμων από το δεξαμενόπλοιο.