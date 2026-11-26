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«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό.Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Την επιτακτική ανάγκη να βρεθούν νέοι πόροι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, χωρίς να επιβαρυνθούν οι χώρες με περικοπές, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να αποδεχθεί μειώσεις στη χρηματοδότηση. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει κοινή πρόταση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί επί της αρχής περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», δήλωσεε επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες:

Προσερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία. Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές: δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό.

Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές.

Και, σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κάνει μία φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την οποία και χαιρετίζω. Θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχθούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Από εκεί και πέρα, είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Εξάλλου, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας. Να καταλήξω λέγοντας ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως και απόλυτη αίσθηση των κόκκινων γραμμών, τις οποίες υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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