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Για μαραθώνιες συνομιλίες ετοιμάζονται στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες που προσέρχονται στις 11:00 για την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής, στην οποία θα συζητηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.Οι συνομιλίες αναμένεται να είναι δύσκολες και γι’ αυτό η συνάντηση δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί αργά απόψε το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Περισσότεροι από 12 διπλωμάτες είπαν στο περιοδικό Politico ότι αναμένουν εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των ηγετών, οι οποίοι έχουν δείξει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

«Δεν είναι η σύνοδος κορυφής της σύγκλισης. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για υποχωρήσεις», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Ο Κόστα γνωρίζει ότι πιθανώς χρειάζεται μια αποτυχημένη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν μπορέσει να έχει μια επιτυχημένη» τον Δεκέμβριο, δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Οι συνομιλίες ξεκινούν με μια «Ευρωσύνοδο» μεταξύ των 21 κρατών μελών της ευρωζώνης, όπου θα συζητηθεί η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, και οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την απερχόμενη πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Η τελική απόφαση θα ληφθεί τον επόμενο μήνα.

Τα σημαντικότερα θέματα στην πολιτική ατζέντα είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 και τα νέα δάνεια για την Ουκρανία το 2027. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) αποτελεί το σημαντικότερο πολιτικό ζήτημα της χρονιάς. Πρόκειται για μια δοκιμασία για την ευρωπαϊκή ενότητα, με υψηλό πολιτικό διακύβευμα για τις 27 χώρες της ΕΕ και μια σκληρή μάχη μεταξύ αντικρουόμενων εθνικών συμφερόντων.

Για τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας και η μεγαλύτερη μέχρι τώρα για το πόστο του καθώς προσπαθεί να χαράξει την πορεία της συμφιλίωσης μεταξύ ανταγωνιστικών απαιτήσεων. Η Ευρώπη είναι μοιρασμένη σε δύο στρατόπεδα: στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά με επικεφαλής τη Γερμανία και την Ολλανδία που προωθούν δραστικές περικοπές στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στην ομάδα των χωρών του ευρωπαϊκού νότου που επιθυμούν να παραμείνει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε κρίσιμους τομείς, όπως στον αγροτικό τομέα.

Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δικαίωμα βέτο σε αμφιλεγόμενα ζητήματα σχετικά με το μέγεθος του προϋπολογισμού, τους τομείς δαπανών και την εξεύρεση των πόρων για τη χρηματοδότηση των φιλοδοξιών της Ένωσης. Οι ηγέτες αναμένεται να διαφωνήσουν επίσης ως προς το ποιοι τομείς πολιτικής θα πρέπει να λάβουν και πόσα χρήματα.

Η Κριστίν Λαγκάρντ (αριστερά) συνομιλεί με τον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια ενός δείπνου εργασίας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. 23 Οκτωβρίου 2025 AP

Επί τάπητος θα βρεθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, η χρηματοδότηση «συνοχής» προς τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης και οι νέες προτεραιότητες στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας. Επιπλέον, υπάρχουν προτάσεις για νέους φόρους της ΕΕ, που προκαλούν αντιδράσεις σε πολλές κυβερνήσεις, με σκοπό τη χρηματοδότηση των δαπανών και την εξυπηρέτηση του κοινού χρέους, το οποίο αναμένεται να φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ το επόμενο έτος.

Το ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η μελλοντική στήριξη προς το Κίεβο αποκτά επίσης μεγάλη σημασία. Το πακέτο που συζητείται για να καλύψει μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το επόμενο έτος ανέρχεται σε 45 δισ. ευρώ. Ο Φρίντριχ Μερτς πιέζει να συνδεθεί ο προϋπολογισμός με τη βοήθεια προς την Ουκρανία για το επόμενο έτος και πέραν αυτού, υποστηρίζοντας ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συνεισφέρουν. Ωστόσο, τέσσερις χώρες, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Τσεχία, οι οποίες έχουν δικαίωμα βέτο, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το σχέδιο.

Οι περισσότεροι δεν αναμένουν συμφωνία αυτή την εβδομάδα, αλλά ο Αντόνιο Κόστα με μία συμβιβαστική πρόταση που θα παρουσιάσει και φέρεται να έχει την στήριξη του Εμανουέλ Μακρόν, αφού κάνει δεκτά αρκετά αιτήματα της Γαλλίας, θα πιέσει για συμφωνία.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς (αριστερά) συνομιλεί με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Λουκ Φρίντεν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στρογγυλής τραπέζης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. 15 Οκτωβρίου 2026. AP

Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η ελληνική πλευρά πηγαίνει στη διαπραγμάτευση με την θέση ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η Αθήνα αναγνωρίζει την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει διαμετρικά αντίθετες απόψεις των κρατών-μελών - προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 μέχρι το τέλος του έτους - παρουσιάζοντας νέα διαπραγματευτική πρόταση (Negobox).

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εποικοδομητική διάθεση. Ωστόσο, δεν συμφωνεί με έναν προϋπολογισμό που αποδυναμώνει τις συνολικές ευρωπαϊκές επενδυτικές δυνατότητες και υποβαθμίζει την πολιτική συνοχής.

Η Ελλάδα, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, διεκδικεί έναν προϋπολογισμό αντάξιο των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών, με αλληλεγγύη, ασφάλεια και συνοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά από τον εαυτό της περισσότερα και ταυτόχρονα να επιλέγει να επενδύει λιγότερα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Επίσης η Αθήνα θεωρεί ότι στη νέα διαπραγματευτική πρόταση έχουν ενταχθεί και αναγνωριστεί πολλές από τις ελληνικές θέσεις. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι δεν θα γίνουν ανεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ότι «χρειαζόμαστε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με φιλοδοξία και επαρκείς πόρους. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, συνοχής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε, από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, όπως υπογραμμίζει και η έκθεση Ντράγκι, και από την άλλη να καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις διαθέσιμες δυνατότητες της Ένωσης».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί περισσότερα από τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει να επενδύει λιγότερα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του το βράδυ της Τετάρτης. «Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό»

Η ελληνική θέση είναι σαφής: δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω περικοπές σε ένα ήδη περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Ως προς τους νέους ίδιους πόρους, η Ελλάδα υποστηρίζει ένα δικαιότερο και πιο ισορροπημένο σύστημα ιδίων πόρων και εξέταση νέων πηγών εσόδων - μεταξύ αυτών και των μελλοντικών δημοπρασιών ραδιοφάσματος 6G. Ο τελικός συμβιβασμός πρέπει να διασφαλίζει την επενδυτική ικανότητα της Ένωσης, να προστατεύει την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, να μην επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένα κράτη-μέλη.

Οι 5 μεγάλες μάχες

Η σύγκρουση των Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να κινηθεί γύρω από 5 βασικά θέματα.

Το μέγεθος του ίδιου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Μια ομάδα κρατών του Βορρά, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία πιέζουν για έναν μικρότερο προϋπολογισμό προσανατολισμένο στις «σύγχρονες» προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα. Αντιμετωπίζουν την αντίσταση του στρατοπέδου κυβερνήσεων από το νότο και την ανατολή της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Πολωνίας, οι οποίες απαιτούν από την ΕΕ να δαπανήσει περισσότερα και να συνεχίζει να εστιάζει σε τομείς στους οποίους η Ένωση παραδοσιακά δαπανά χρήματα, όπως η γεωργία και οι φτωχότερες περιοχές της.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνομιλεί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στρογγυλής τραπέζης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 15 Οκτωβρίου 2026 AP

Οι εντάσεις είναι τόσο έντονες που οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν αν ο νέος προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό που τρέχει τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ισχυρίστηκε ότι η πρόταση του Κόστα είναι κατά 40% υψηλότερη από τον τελευταίο επταετή προϋπολογισμό που είχε συμφωνηθεί το 2020. Οι αντίπαλες κυβερνήσεις ανέφεραν ότι αυτό αγνοεί την αύξηση του πληθωρισμού και τις αποπληρωμές του χρέους της ΕΕ μετά την πανδημία του κορονοϊού, το οποίο απορροφά περίπου το 10% του συνολικού ποσού.

«Κάποιοι συνεχίζουν να προσποιούνται ότι ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να αυξάνεται σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ [Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο]», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για τον προϋπολογισμό Πιότρ Σεραφίν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη. «Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη τον πληθωρισμό και αυτό απλά δεν είναι πειστικό».

2. Η προστασία των αγροτών

Μέχρι στιγμής, οι αγρότες συγκαταλέγονται στη λίστα με τους τομείς που έχουν γλιτώσει από τις προσπάθειες περικοπής του προϋπολογισμού. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για τη Γαλλία, όπου υπάρχει ένα ισχυρό αγροτικό λόμπι και η οποία πηγαίνει σε προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, με την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η τελευταία πρόταση προϋπολογισμού περιλαμβάνει έως και 297 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις για τους αγρότες από το 2028 έως το 2034. Ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει για την αύξηση του ποσοστού δεσμεύσεως αυτού του ποσού από 80% σε 90%, προς μεγάλη δυσαρέσκεια αρκετών άλλων χωρών.

«Και η Γαλλία πρέπει να είναι σε θέση να κάνει συμβιβασμούς», δήλωσε ένας τρίτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Νιώθουν ότι κάνουν χάρη σε όλους αν συμφωνήσουν, γι’ αυτό θέλουν να ληφθούν υπόψη όλες οι προτεραιότητές τους», είπε στο Politico ο διπλωμάτης.

3. Νέοι φόροι

Ο Κόστα αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη για να πείσει τους 27 ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν νέους φόρους σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση του προϋπολογισμού και τη μείωση των εισφορών που καταβάλλουν απευθείας οι εθνικές κυβερνήσεις στις Βρυξέλλες.

Η τελευταία πρόταση προβλέπει πέντε νέους φόρους, οι οποίοι θα αποφέρουν 60 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, δεδομένης της ευαισθησίας που παρουσιάζει η απόκτηση νέων φορολογικών εξουσιών από την ΕΕ, οι ηγέτες δεν θα δώσουν την έγκρισή τους έως ότου οριστικοποιηθεί η συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Κάθε κυβέρνηση επιθυμεί να απαλλαγεί από όποιον φόρο επηρεάσει δυσανάλογα τα δικά της οικονομικά. Η Πολωνία αντιτίθεται στη χρήση των εσόδων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τη στόχευση ρυπογόνων επιχειρήσεων. Το Λουξεμβούργο αντιτίθεται στην αύξηση των εσόδων από τον φόρο καπνού. Η Ιρλανδία εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την επιβολή φόρου στους τεχνολογικούς «γίγαντες», φοβούμενη ότι αυτό θα προκαλέσει αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αριστερά, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, δεξιά, και ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αποχωρούν στο τέλος μιας κοινής συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε μαζί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, και του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στη σύνοδο κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας φιλοουκρανικών χωρών, στην Καγκελαρία στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 Pool Reuters

4. Το πακέτο στήριξης της Ουκρανίας

Ο Φρίντριχ Μερτς χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό ως μέσο πίεσης προς τέσσερις χώρες, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία, προκειμένου να τις πείσει να συνεισφέρουν στην αποπληρωμή του κόστους δανεισμού που συνδέεται με ένα δάνειο ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Το Βερολίνο, το οποίο καταβάλλει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, έχει απειλήσει να μειώσει δραστικά τις συνεισφορές του, εάν οι χώρες αυτές αρνηθούν να συνεργαστούν.

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Βουλγαρία είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στο δάνειο, ενώ ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο είναι πιο διστακτικός, ανέφεραν δύο διπλωμάτες της ΕΕ που έχουν γνώση των διαδικασιών.

Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δανεισμού της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία που δεν προορίζεται για στρατιωτικές δαπάνες, ανέφερε ένας Βούλγαρος αξιωματούχος.

Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες απορρίπτουν αυτή την ιδέα. «Δεν υπάρχει στην Ευρώπη ένα μενού από το οποίο μπορείς να διαλέξεις τι θα πληρώσεις και τι όχι», δήλωσε ένας τέταρτος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

5. Η αμυντική χρηματοδότηση σε εταιρίες εκτός Ε.Ε.

Ο Μακρόν ηγείται μιας προσπάθειας για να αποκλείσει τις εταιρείες εκτός ΕΕ από τη χρηματοδότηση της άμυνας στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού. Ο Κόστα πρότεινε να δοθεί πρόσβαση σε εταιρείες από συμμαχικές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ουκρανία και άφησε εκτός τις ΗΠΑ.

Αν και αυτός ο συμβιβασμός είναι αποδεκτός από τις περισσότερες κυβερνήσεις, εξακολουθεί να μην είναι αρκετός για τον Μακρόν, ο οποίος επιθυμεί να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, η Ρουμανία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επιμένει ότι οι αμερικανικές εταιρείες όπλων πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Χρειαζόμαστε την αμερικανική τεχνολογία στην Ευρώπη και, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να βρούμε τρόπους συνεργασίας και να εξασφαλίσουμε την αμερικανική παρουσία», δήλωσε στο Politico ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Στέφαν-Ράντου Οπρέα.

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