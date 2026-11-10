Μερτς: Μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η απαίτηση του Γερμανού καγκελάριου, την οποία είχε διατυπώσει και σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει εξοργίσει ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Μερτς: Μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι θα εμποδίσει την έγκριση του επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος χαρακτήρισε την απαίτηση αυτή «κλασικό εκβιασμό».

«Η στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και όχι ευθύνη μεμονωμένων κρατών-μελών», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ.

«Γι’ αυτό και το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα χρηματοδοτήσουμε την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια, εφόσον χρειαστεί, εντάσσεται αναπόφευκτα στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό», πρόσθεσε.

«Αυτό που κάνει ο Γερμανός καγκελάριος είναι κλασικός εκβιασμός»

Η απαίτηση του Γερμανού καγκελάριου, την οποία είχε διατυπώσει και σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει εξοργίσει ηγέτες της Κεντρικής Ευρώπης.

«Αυτό που κάνει ο Γερμανός καγκελάριος είναι κλασικός εκβιασμός, και δεν θα υποκύψω σε αυτόν», δήλωσε την Τρίτη ο Ρόμπερτ Φίτσο, κατά την διάρκεια διάρκεια συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ο οποίος συμφώνησε με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας. «Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό», είπε ο Μπάμπις, αναφερόμενος στη θέση του Μερτς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Μερτς επιθυμεί οι ηγέτες της ΕΕ να εξετάσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας στην σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Δουβλίνο.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στον αγώνα της για αυτοάμυνα. Αυτό είναι προς το κοινό ζωτικό μας συμφέρον», έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος στην επιστολή του προς τον Κόστα, ο οποίος θα προεδρεύσει της συνάντησης. «Ωστόσο, η διμερής βοήθεια προς την Ουκρανία κατανέμεται άνισα και βαραίνει λίγα μόνο κράτη μέλη».

Πέρυσι, η ΕΕ συμφώνησε να χορηγήσει ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, ένα ποσό που προοριζόταν να καλύψει τα δύο τρίτα των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δαπανών της χώρας για τα έτη 2026 και 2027.

Ωστόσο, έκτοτε, οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί της Ρωσίας έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το Κίεβο, ωθώντας τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητήσει επιπλέον 70 δισ. ευρώ για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος.

APTOPIX Russia Ukraine War

Διασώστης σβήνει μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο που καταστράφηκε μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026

AP

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΕΕ δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει 45 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, ενώ οι υπόλοιποι σύμμαχοι της χώρας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, εκτιμάται ότι θα καλύψουν το υπόλοιπο ποσό.

Να σημειωθεί ότι, πέρυσι, ο Μερτς είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αξιοποίησης των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 210 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ. Ωστόσο, το σχέδιο «ναυάγησε» εξαιτίας των αντιδράσεων, με επικεφαλής το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων.

Το δάνειο των 90 δισ. ευρώ αποτελούσε την εναλλακτική λύση. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί από τη συγκεκριμένη συμφωνία, έχουν δηλώσει ότι θα παραμείνουν εκτός και από τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης.

Στις τρεις αυτές χώρες έχει πλέον προστεθεί και η Βουλγαρία, μετά την εκλογή του φιλικά προσκείμενου προς τη Μόσχα πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ τον περασμένο Απρίλιο.

Rumen Radev

Ο Ρούμεν Ράντεφ

AP

Η Γερμανία ζητά δραστικές περικοπές στον προτεινόμενο προϋπολογισμό

Το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας έχει πλέον μεταφερθεί στις ιδιαίτερα δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2028-2034.

Η Γερμανία ζητά δραστικές περικοπές στον προτεινόμενο προϋπολογισμό, ενώ, παράλληλα, αντιτίθεται στη χορήγηση γενναιόδωρης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε κράτη-μέλη που αρνούνται να συνεισφέρουν στις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Στην επιστολή του, ο Μερτς γράφει ότι «μια συλλογική δέσμευση… χωρίς εξαιρέσεις» αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας και για τη «συζήτηση οποιωνδήποτε περαιτέρω ζητημάτων, ιδίως εκείνων με οικονομικές επιπτώσεις».

Παράλληλα, τονίζει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμβάλουν στην διαμόρφωση μιας «στερεής» χρηματοδοτικής προοπτικής για την Ουκρανία από το 2028, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, γνωστού ως Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

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