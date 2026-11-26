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Μια αμφιλεγόμενη τεχνολογία που φέρνει στο προσκήνιο τη διασύνδεση ζωντανών οργανισμών με ηλεκτρονικά συστήματα αναπτύσσει στη Ρωσία η νεοφυής εταιρεία νευροτεχνολογίας Neiry, με έδρα τη Μόσχα, η οποία μετατρέπει ζωντανά περιστέρια σε τηλεκατευθυνόμενα «βιο-drones».

Οι μηχανικοί του προγράμματος -το οποίο ξεκίνησε το 2025 και φέρει την κωδική ονομασία PJN-1- εμφυτεύουν νευρωνικά τσιπ στον εγκέφαλο των πτηνών. Μέσω ήπιων ηλεκτρικών σημάτων που στέλνονται απευθείας σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, οι χειριστές μπορούν να κατευθύνουν την πορεία πτήσης του περιστεριού δεξιά ή αριστερά, με τη βοήθεια συστήματος GPS. Παράλληλα, στην πλάτη κάθε πτηνού τοποθετείται ένα ελαφρύ εξάρτημα που περιλαμβάνει ελεγκτή, μικρά ηλιακά πάνελ και κάμερα, η οποία μεταδίδει ζωντανή εικόνα στον χειριστή.

Εμπορικές εφαρμογές και σχέδια για άλλα πτηνά

Σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία έχει περάσει πλέον στο στάδιο της εμπορικής αξιοποίησης, προσφέροντας υπηρεσίες αεροφωτογράφισης με περιστέρια και δεχόμενη ήδη παραγγελίες. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Neiry, Αλεξάντερ Πανόφ, έχει υποστηρίξει ότι τα συγκεκριμένα «βιο-drones» πλεονεκτούν σε αντοχή και εμβέλεια έναντι των συμβατικών drones, προτείνοντας τη χρήση τους για επιτήρηση και επιθεώρηση υποδομών, περιβαλλοντική παρακολούθηση, γεωργικές εφαρμογές, καθώς και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μάλιστα, ο ίδιος δεν περιορίζεται στα περιστέρια, αναφέροντας ότι το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλα είδη πτηνών ανάλογα με την αποστολή: κοράκια για μεταφορά μεγαλύτερου φορτίου, γλάρους για την επιτήρηση παράκτιων εγκαταστάσεων και άλμπατρος για μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις.

Ανησυχίες για στρατιωτική χρήση και ηθικά διλήμματα

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό διεθνώς. Αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η τεχνολογία νευρωνικού ελέγχου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για συγκαλυμμένη κατασκοπεία ή στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς τα πτηνά περνούν εύκολα απαρατήρητα σε αστικά περιβάλλοντα. Την ίδια ώρα, ειδικοί στον χώρο της νευροτεχνολογίας επισημαίνουν σοβαρά ηθικά ζητήματα γύρω από την ευζωία των ζώων, τονίζοντας την απουσία ανεξάρτητων επιστημονικών αξιολογήσεων και θεσμικού ελέγχου.

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